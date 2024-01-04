Сотрудники штаба Байдена требуют от Белого дома прекращения огня в Газе, — СМИ

Стажеры Белого дома, как сообщили журналисты, также направили письмо американскому президенту, а сотрудники Капитолийского холма отправили подобные обращения своим руководителям.

Сотрудники предвыборного штаба президента США Джо Байдена требуют от Белого дома добиться прекращения огня в Газе. Об этом сообщает Politico.

В письме 17 человек прямо призвали руководителя американского государства добиться постоянного прекращения огня в конфликте между Израилем и ХАМАС. Они также призвали президента прекратить безусловную военную помощь Израилю и выступили за деэскалацию в регионе, включая освобождение заложников.

"Соучастие в смерти более 20 000 палестинцев, 8 200 из которых это дети, просто не может быть оправдано", — говорится в обращении.

Письмо журналисты издания назвали последним примером внутренних разногласий не только внутри Демократической партии, но и в намерениях реагировать на конфликт. С осени шквал писем протеста — часто написанных без имен — призвал президента поддержать прекращение огня. В ноябре 500 политических назначенцев и сотрудников 40 государственных учреждений анонимно подписали одно письмо, а другой документ содержал имена более 500 участников президентской кампании Байдена 2020 года.

Стажеры Белого дома также направили письмо президенту, а сотрудники Капитолийского холма также направили подобные письма своим руководителям. Сторонники Байдена подняли вопрос о правдивости этих цифр, отметив, что анонимность делает невозможным их подтверждение. Сотрудники, которым была предоставлена анонимность, сказали, что они были мотивированы организовать свое письмо из-за чувства моральной ответственности.

Иск Южной Африки в Международный суд ООН

Южная Африка подала иск в Международный суд ООН, в котором говорится о том, что Израиль нарушил свои обязательства согласно Конвенции о предотвращении преступления геноцида и наказании за него от 1948 года, реализуя план борьбы против палестинской группировки ХАМАС, которая действует на территории Газы.

В заявлении указано, что Израиль не придерживается норм и своих обязательств по договору. Соглашение подписано после Холокоста, который признает преступлением попытку уничтожить народ целиком или частично.

Африканская страна обратилась в судебную инстанцию с просьбой принять временные или краткосрочные меры. Они должны быть направлены обязать Израиль прекратить военную кампанию в Газе.

Дата слушания пока еще не назначена.

Государственный департамент США отреагировал на иск. Представитель Мэтью Миллер заявил, что не видит со стороны Израиля признаков геноцида в Газе. По его словам, Вашингтон всегда были приверженцем решения гуманитарной ситуации в Газе.

Напомним, 3 января издание Times of Israel сообщило, что Израиль ведет переговоры с Конго и другими странами о миграции из Газы. По словам журналистов, коалиция премьер-министра Беньямина Нетаньяху проводит секретные переговоры с Конго и другими странами, чтобы они приняли мигрантов из Газы.