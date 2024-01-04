"ПВО не отработала": в Крыму заявили о самолетах НАТО и 10 сбитых ракетах (видео)

Местные жители сообщают о самолетах НАТО и о том, что ПВО прозевала одну из ракет, а Минобороны РФ заявляет о ликвидации 10 ракет.

В Министерстве обороны России сообщили о ракетной атаке на Крым и отчитались об успешной работе противовоздушной обороны. Об этом говорится в телеграм-канале ведомства.

"4 января около 17.20 мск пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку с применением авиационных управляемых ракет по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО десять украинских ракет уничтожены над Крымским полуостровом", — говорится в сообщении.

Пророссийские ТГ-каналы заявляют о разведывательных самолетах НАТО, которые якобы видели в районе полуострова, а оккупационные власти Крыма перекрыли движение по Керченскому мосту и предупредили о возможной атаке.

"Два разведсамолета НАТО работают в западной части Черного моря. По нашей информации в ближайшее время ожидаются попытки атак. Наши бойцы готовы", — говорится в сообщении.

Между тем жители Крыма уже выкладывают видео с последствиями атак и дымом, который поднимается с места попаданий.

"Только что пролетела ракета. ПВО не отработала. Одну цель сбили сверху. Район 5 километра, капец", — говорит мужчина за кадром.

Телеграм-канал "Крымский ветер" сообщает, что зафиксировано попадание в одну из частей на оккупированном полуострове.

"Одну украинскую ракету вроде бы сбили, а вторая попала в воинскую часть (КП связи) в Юхариной балке в Севастополе. Сейчас туда поехали скорые и пожарные", — говорится в публикации.

Напомним, что 4 января оккупанты нанесли ракетный удар по городу Кропивницкий, в результате чего погиб автослесарь одного из энергетических предприятий. По информации ОВА, погибший и травмированные находились на одном из промышленных объектов.