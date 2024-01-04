Ракетный удар по Кропивницкому: есть травмированные и погибший, — ОВА

Воздушная тревога в регионе продолжалась с 9:37 до 10:10. Взрывы в областном центре прогремели примерно в 10:00, после которых жители начали жаловаться на отключение света.

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Сегодня, 4 января, в Кировоградской области прозвучала воздушная тревога. Оккупанты нанесли ракетный удар по городу Кропивницкий, в результате чего погиб человек. Об этом сообщает начальник Кировоградской областной военной администрации Андрей Райкович.

По информации Райковича, погибший и травмированные находились на одном из промышленных объектов.

"Враг продолжает терроризировать мирное население. В результате сегодняшней ракетной атаки по Кропивницкому на одном из промышленных объектов есть травмированные и один погибший", — говорится в сообщении.

Детали о ракетном ударе российских оккупантов по Кропивницкому начальник Кировоградской ОГА пообещал предоставить позже.

После взрывов жители региона сообщили об отключении электричества. Кроме того, пресс-секретарь "Кировоградоблэнерго" Елена Данильченко рассказала, что информации об аварийных отключениях нет, на 10:25 неизвестно, связано ли это со взрывами, передает "Суспільне".

Воздушные силы сообщили, что воздушная тревога в регионе продолжалась с 9:37 до 10:10. Взрывы раздавались около 10:00.

Напомним, что советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сказал, что Россия, обстреливая Украину ракетами, совершает сознательное масштабное преступление геноцидного типа, которое должны зафиксировать международные сообщества, а также соответствующие юридические инстанции.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что за 5 последних суток Россия атаковала Украину по меньшей мере 500 ракетами и дронами.

Также глава государства писал, что из-за ракетного удара РФ пострадали более 120 человек, а пятеро погибли. Российские ракеты пытаются уничтожить все живое. В то же время Украина хочет сохранить как можно больше жизней, как людей, так и животных.