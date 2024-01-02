За 5 последних суток РФ выпустила по Украине не менее 500 ракет и дронов, — Зеленский

Президент Украины поблагодарил Великобританию за существенный и разносторонний вклад в прочность украинской системы ПВО. Так, Лондон передал радары, передовые противодронные системы, а также ракеты.

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За 5 последних суток Россия атаковала Украину не менее 500 ракетами и дронами. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время разговора с премьер-министра Великобритании Риши Сунаком.

"Рассказал о продолжении российского воздушного террора против украинских городов. За 5 последних суток враг выпустил по Украине не менее 500 ракет и дронов", — сообщил Зеленский.

Владимир Зеленский поговорил с Риши Сунаком

Кроме того, президент Украины поблагодарил Великобританию за существенный и разносторонний вклад в прочность украинской системы противовоздушной обороны. В частности, Лондон помог, передав радары, передовые противодронные системы, а также ракеты.

"Обсудили продолжение оборонного сотрудничества с упором на дальнейшее усиление ПВО и дальнобойных способностей ВСУ", — отметил глава государства.

Также Зеленский заявил, что он и Сунак отметили продуктивную работу над двусторонним соглашением о гарантиях безопасности для Украины в рамках вильнюсской декларации стран G7. В скором времени оно должно быть финализировано.

"Также скоординировали позиции по Украинской формуле мира в преддверии четвертой встречи советников в Давосе и обсудили подготовку к Глобальному саммиту мира на уровне лидеров и совместную работу над конкретными пунктами Формулы мира", — заявил Зеленский.

Напомним, что ранее президент Украины писал, что из-за ракетного удара РФ пострадали более 120 человек, а пятеро погибли. Российские ракеты пытаются уничтожить все живое. В то же время Украина хочет сохранить как можно больше жизней, как людей, так и животных.

Кроме того, в МИД отреагировали на террористическую атаку по Украине и назвали, каких действий ожидают от мира. Представитель ведомства Олег Николенко назвал действенными мерами против РФ заморозку российских активов для нужд Украины, оружие и прекращение контактов с российскими дипломатами.