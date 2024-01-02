Закупили все необходимое для ракет: почему РФ в дальнейшем будет обстреливать Украину (видео)

Советская ракета Х-22 разработана для уничтожения авианосцев НАТО и является очень неточной ракетой с уклонением от цели до 1 километра. Запуск таких ракет является актом терроризма, отмечает военный эксперт Дмитрий Снегирев.

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Несмотря на заявления секретаря СНБО Алексея Данилова и главы ГУР Кирилла Буданова о недостатке у РФ крылатых и баллистических ракет, которых хватит "на две-три массированные атаки" оккупантам удалось накопить ракеты и наладить их производство несмотря на санкционное давление и нанести удары по мирным украинцам. Об этом в интервью Фокусу рассказал военный эксперт Дмитрий Снегирев.

По словам специалиста, РФ удалось закупить для крылатых ракет крайне необходимые санкционные элементы: микрочипы и микросхемы на сумму примерно в $2 млрд благодаря схемам серого транзита. Благодаря этому Россия может производить до ста ракет ежемесячно, о чем заявляет российская пропаганда, говорит эксперт.

"Эти сто ракет, скорее всего, являются вбросом российского ИПСО для давления на политические круги Украины и социум, а также западных партнеров, — подчеркивает Дмитрий Снегирев, — И хотя реальные темпы производства значительно скромнее, надо учитывать этот факт возможности выпуска таких крылатых и баллистических ракет".

Ракетные атаки россиян следует квалифицировать именно как акт международного терроризма, отмечает военный эксперт, ведь РФ использовала оружие неизбирательного действия. Ракеты Х-22 являются еще советской разработкой, которая была создана для уничтожения кораблей и авианосцев НАТО. Главный недостаток этих ракет — отклонение от намеченной цели до 1 километра, то есть это слепая ракета. Поэтому РФ не имеет никакого права рассказывать об избирательности ударов по конкретным целям учитывая радиус уклонения.

"Еще надо учесть взрывную часть этой ракеты, ведь она достигает почти тонны, — акцентирует эксперт, — "Калибры" и "Кинжалы" вмещают до полутонны и имеют значительно большую точность. То есть в Х-22 разработчики компенсировали "слепоту" именно количеством взрывчатки".

Еще эти ракеты Х-22 страшны тем, что они заходят на баллистическую траекторию и имеют скорость 4 тыс. км/ч, то есть их почти невозможно перехватить, разве что только с помощью систем Patriot, отмечает специалист. Но такие системы способны перекрывать территорию в радиусе всего 300 км, а потому нам их просто физически не хватает для своеобразного купола безопасности.

К тому же, говорит Дмитрий Снегирев, оккупанты пытаются перегрузить нашу ПВО большим количеством воздушных целей: выпускают дроны и различные ракеты одновременно. А поскольку подобные ракеты могут достать в любую точку Украины, то оккупанты делают все возможное, чтобы посеять среди населения панику и хаос, демонстрируя, что нет в стране ни одного безопасного города.

"В военной доктрине РФ четко прописана возможность нанесения превентивных ударов по инфраструктуре врага, чтобы заставить его капитулировать, — говорит эксперт, — Так что не надо сидеть в розовых очках, а надо понимать, что оккупанты продолжат наносить подобные удары".

Ранее Фокус рассказывал, когда возможны следующие удары ракетами по Украине. По словам спикера Воздушных сил Юрия Игната, оккупанты должны заранее запрограммировать и настроить маршруты для ракет, которыми будут наносить удары по Украине.