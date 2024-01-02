В МИД отреагировали на террористическую атаку по Украине и назвали, каких действий ожидают от мира

Представитель ведомства Олег Николенко назвал действенными мерами против РФ заморозку российских активов для нужд Украины, оружие и прекращение контактов с российскими дипломатами.

Related video

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на российскую атаку 2 января по Украине и призвал мир усилить давление на агрессора. Представитель ведомства Олег Николенко в Facebook сообщил подробности.

Важно

РФ потратила на обстрелы городов Украины $620 млн только за 2 января, — Forbes (видео)

Он отметил, что нужно ускорить поставки Украине дополнительных систем ПВО. В перечень необходимых комплексов и мероприятий указаны:

боевые дроны всех типов;

дальнобойные ракеты с радиусом действия 300+ километров;

принятие решения о передаче замороженных российских активов для нужд Украины;

прекращение контактов с российскими дипломатами в соответствующих столицах и международных организациях.

Олег Николенко отметил, что террористический режим в Москве должен почувствовать, что международное сообщество не будет закрывать глаза на убийства мирного украинского населения и разрушение украинской критической инфраструктуры. Украина ожидает реакции мира на действия российских захватчиков.

Фото: Олег Николенко/Facebook

Удар России по Украине 2 января

Утром 2 января российские оккупанты атаковали наше государство ракетами по городам Украины. В результате взрывы прогремели сразу в нескольких регионах. В столице погибли два человека в результате массированного ракетного удара. На территории Харьковской и Киевской областей также не удалось спасти мирных жителей. Работа над ликвидацией последствий продолжается.

В Киевской области погибли два человека, а еще 11, среди которых 1 ребенок, пострадали. Им оказали срочную медицинскую помощь. В ряде общин Броварского, Фастовского, Бучанского и Вышгородского районов также возникли проблемы с энергоснабжением, однако работа над восстановлением продолжается. В доме в Соломенском районе Киева пострадали 43 человека.

Часть воздушных объектов противника была направлена по Харькову. Для ударов были использованы аэробаллистические ракеты "Кинжал", что привело к разрушениям и пострадавшим.

В Воздушных силах ВСУ сообщили, российские оккупанты во время атаки по мирным украинским городам запустили 99 целей, из которых украинским защитникам удалось уничтожить 72.

Напомним, 2 января Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец омбудсменов мира призвать правительства помочь в вопросе усиления ПВО Украины. По его словам, РФ направляет свои удары по объектам гражданской инфраструктуры, которые регулярно обеспечивают украинских граждан теплом, электричеством и водой. Делается это для того, чтобы "население страдало и вымирало".