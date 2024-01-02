"Это единственный способ": Лубинец просил омбудсменов мира призвать правительства усилить ПВО Украины (видео)

Уполномоченный подчеркнул, что РФ направляет свои удары по объектам гражданской инфраструктуры, которые регулярно обеспечивают украинских граждан теплом, электричеством и водой. Делается это для того, чтобы "население страдало и вымирало".

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Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец омбудсменов мира призвать правительства помочь в вопросе усиления ПВО Украины. Об этом он сообщил в эфире телемарафона.

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По его словам, это не их прямая обязанность, но пока единственный способ защитить права гражданского населения это предоставить противовоздушные комплексы. Среди систем он назвал IRIS-T, Patriot и NASAMS. В связи с этим он обратился к Европейской организации омбудсменов с просьбой призвать правительства своих стран ускорить предоставление Украине систем противовоздушной обороны, чтобы защитить мирных украинцев от российских атак. Именно мощная ПВО, по мнению чиновника, обеспечит основное право человека — просто жить.

"Поднимать этот вопрос перед своими правительствами, чтобы ускоряли передачу подобных установок", — пояснил он.

Омбудсмен подчеркнул, что Россия направляет свои удары по объектам гражданской инфраструктуры, которые регулярно обеспечивают украинских граждан теплом, электричеством и водой направлены на то, чтобы "население страдало и вымирало". Он призвал мировое сообщество обратить внимание на действия России, которая совершает военные преступления.

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Атака по Украине 2 января

Утром 2 января армия России запустила ракеты по городам Украины, в результате чего взрывы прогремели сразу в нескольких регионах. По данным ГСЧС, в столице в результате массированного ракетного удара погибли два человека. В Харьковской и Киевской областях также не удалось спасти мирных жителей. Работа над ликвидацией последствий продолжается.

В Киевской области погибли два человека, а еще 11, среди которых 1 ребенок, пострадали. Им оказали срочную медицинскую помощь. В ряде общин Броварского, Бучанского, Фастовского, Вышгородского районов также возникли проблемы с энергоснабжением, однако работа над восстановлением продолжается. В доме в Соломенском районе Киева пострадали 43 человека.

Часть воздушных объектов противника была направлена и на Харьков. Для ударов были использованы аэробаллистические ракеты "Кинжал", что привело к разрушениям и пострадавшим.

Напомним, 2 января в Бундестаге после удара РФ призвали не колебаться о предоставлении ракет Taurus Украине. Председатель комитета по вопросам обороны Германии заявила, что Taurus окончательно усложнит для российских оккупантов возможность пополнения запасов.