У МЗС відреагували на терористичну атаку по Україні та назвали, яких дій очікують від світу

Речник відомства Олег Ніколенко назвав дієвими заходами проти РФ заморозку російських активів для потреб України, зброю та припинення контактів із російськими дипломатами.

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Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відреагував на російську атаку 2 січня по Україні та закликав світ посилити тиск на агресора. Речник відомства Олег Ніколенко у Facebook повідомив подробиці.

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Він наголосив на тому, що потрібно прискорити постачання Україні додаткових систем ППО. У перелік необхідних комплексів та заходів вказані:

бойові дрони усіх типів;

далекобійні ракети з радіусом дії 300+ кілометрів;

ухвалення рішення про передачу заморожених російських активів для потреб України;

припинення контактів із російськими дипломатами у відповідних столицях та міжнародних організаціях.

Олег Ніколенко наголосив на тому, що терористичний режим в Москві повинен відчути, що міжнародна спільнота не буде закривати очі на вбивства мирного українського населення та руйнування української критичної інфраструктури. Україна очікує реакції світу на дії російських загарбників.

Фото: Олег Ніколенко/Facebook

Удар Росії по Україні 2 січня

Вранці 2 січня російські окупанти атакували нашу державу ракетами по містах України. Внаслідок цього вибухи пролунали одразу в кількох регіонах. У столиці загинули двоє людей внаслідок масованого ракетного удару. На території Харківської та Київської областей також не вдалося врятувати мирних жителів. Робота над ліквідацією наслідків триває.

У Київській області загинули двоє людей, а ще 11, серед яких 1 дитина, постраждали. Їм надали термінову медичну допомогу. У низці громад Броварського, Фастівського, Бучанського та Вишгородського районів також виникли проблеми з енергопостачанням, проте робота над відновленням триває. У будинку в Солом'янському районі Києва постраждали 43 людини.

Частина повітряних об'єктів противника була спрямована по Харкову. Для ударів було використано аеробалістичні ракети "Кинджал", що призвело до руйнувань і постраждалих.

У Повітряних силах ЗСУ повідомили, російські окупанти під час атаки по мирних українських містах запустили 99 цілей, з яких українським захисникам вдалося знищити 72.

Нагадаємо, 2 січня Уповноважений Верховної ради з прав людини Дмитро Лубінець омбудсменів світу закликати уряди допомогти у питанні посилення ППО України. З його слів, РФ спрямовує свої удари по об'єктах цивільної інфраструктури, які регулярно забезпечують українських громадян теплом, електрикою та водою. Робиться це для того, щоб "населення страждало і вимирало".