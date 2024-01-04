Коллаборантка, которая готовит детей из Крыма к войне с Украиной, получила подозрение, — подробности

По информации СБУ, Ани Григорян возглавляет так называемый "центр военно-патриотического воспитания "Авангард", где школьников готовят к боевым действиям. Теперь ей грозит пожизненное заключение.

Соратница главы оккупационной власти в Крыму Сергея Аксенова Ани Григорян, которая является так называемой заместителем руководителя "комитета молодежной политики Крыма", получила подозрение от Службы безопасности Украины. Об этом сообщает СБУ 4 января.

Служба безопасности собрала доказательную базу на коллаборационистку, которую назначили на эту "должность" при личной протекции гауляйтера Аксенова в ноябре 2022 года для массового навязывания кремлевской пропаганды среди подрастающего поколения.

Что известно о деятельности Ани Григорян в Крыму

"Находясь в рядах захватнического "правительства", Григорян публично призывает крымских школьников готовиться к войне против Украины и поступать в российские военные училища", — сообщают в СБУ.

С такими "тезисами" женщина выступала перед сотней учеников в Форосе на школьном собрании осенью 2023 года.

Известно, что Ани Григорян возглавляет так называемый "центр военно-патриотического воспитания "Авангард", который создан оккупантами на территории полуострова.

Там российские инструкторы обучают местных школьников 9-11 классов тактике ведения боя и проводят с детьми огневую подготовку с применением различных образцов стрелкового вооружения.

Кроме военного "курса" учеников "обрабатывают" идеологически, чтобы сформировать у них враждебное отношение к нашему государству и подготовить к участию в боевых действиях против Сил обороны Украины.

"Чтобы принудительно привлечь детей в "Авангард", коллаборантка дает прямые указания директорам школ и проводит соответствующую работу с родителями", — добавили в СБУ.

По информации работников украинских спецслужб, на основании собранных доказательств следователи заочно сообщили Григорян о подозрении по ч. 5 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность, добровольное занятие гражданином Украины должности, связанной с выполнением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций в незаконных органах власти, созданных на временно оккупированной территории, в том числе в оккупационной администрации государства-агрессора).

По этой статье коллаборационистке грозит лишение свободы на срок пятнадцать лет или пожизненное заключение.

Поскольку Ани Григорян находится на временно оккупированной территории Украины, продолжаются комплексные мероприятия для привлечения ее к ответственности за преступления против государства.

Ранее в сети сообщали о "праздновании" россиян. Во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области так называемые "спасатели" сгорели в бане во время "профессионального праздника".