В китайский город залетел боеприпас: Пекин направил заявление Мьянме (видео)

В китайском городе Наньсань пострадали пять человек. На опубликованных кадрах местные жители оказывают помощь раненым и осматривают завалы.

На кадрах, опубликованных в соцсетях Китая на этой неделе, судя по всему, запечатлен взрыв боеприпаса, который случайно залетел на городскую территорию. Случай произошел на фоне интенсивных боев по другую сторону южной границы. Об этом сообщает Newsweek.

Накануне, 3 декабря, пострадали пять жителей города Наньсань в провинции Юньнань, недалеко от границы с Мьянмой. Боевой снаряд, выпущенный в ходе продолжительного конфликта между военной хунтой Мьянмы и повстанческими силами, упал на территории Китая. Об этом пишут государственные СМИ.

Взрыв снаряда в Китае

На популярной платформе микроблогов Weibo (китайский аналог Х) выложено видео камер наблюдения, зафиксировавших взрыв возле тротуара рядом с деревьями и припаркованными автомобилями. На других кадрах местные жители оказывают помощь раненым и осматривают завалы в этом районе.

Пять пострадавших госпитализировали в местную больницу, сообщило правительственное издание Global Times со ссылкой на слова местных властей.

Взрыв в Китае, карта

В четверг, 4 декабря, китайское руководство выразило решительный протест и призвало к немедленному прекращению огня и защите своих граждан.

Представитель китайского МИД Ван Вэньбинь заявил, что Пекин "сожалеет о пострадавших в Китае, вызванных конфликтом, и уже направил серьезные заявления сторонам".

Последствия взрыва в китайском городе

В прошлом месяце Пекин объявил, что выступает как посредник и призывает к прекращению огня между правительством Мьянмы и вооруженными группами этнических меньшинств, действующих в северной части штата Шан.

В ООН заявили о серьезном гуманитарном кризисе в Мьянме. По оценкам за декабрь, более 660 000 человек были вынуждены покинуть свои дома после активизации боевых действий в октябре. Общее число перемещенных лиц по всей стране достигло 2,6 млн — рекорд в истории страны.

Напомним, что, по оценкам WSJ, РФ и Китай опережают Запад, который столкнулся с острой нехваткой оружия.

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