Россия и Китай опережают: Запад сталкивается с острой нехваткой оружия, — WSJ

По словам журналистов, главная проблема невозможности быстрее удовлетворять спрос заключается в том, что современное оружие чрезвычайно сложное в производстве и зачастую требует тысяч деталей.

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Полномасштабное вторжение РФ в Украину выявило слабости Запада в быстром масштабировании производства оружия в неотложных ситуациях. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal.

Например, производство ракетной системы NASAMS, предназначенной для обеспечения защиты воздушного пространства над Белым домом, занимает два года. В свете увеличивающегося числа потенциальных угроз со стороны России и Китая, а также учитывая растущий спрос на подобные системы, заказы на них значительно увеличиваются, создавая проблемы в оперативном обеспечении.

"Я никогда не видел такого большого спроса", — заявлял президент оборонного подразделения норвежской компании Kongsberg Defense & Aerospace Эйрик Ли.

Согласно данным Wall Street Journal, основной проблемой в невозможности быстрого удовлетворения растущего спроса является сложность современного оружия, которое в большинстве случаев требует тысячи деталей для производства.

"Kongsberg, как и большинство западных оборонных компаний, проектирует и собирает свои системы вооружения, но не производит большую часть компонентов. Более 1500 поставщиков вносят свой вклад в продукцию этого завода. Одна только цепочка поставок NASAMS состоит из более чем тысячи компаний и построена на двух континентах вместе с американским оборонным подрядчиком RTX, ранее известным как Raytheon Technologies", — говорится в публикации.

Также отмечается, что в оборонной промышленности возникла проблема продолжительного дефицита квалифицированной рабочей силы.

Согласно мнению военных аналитиков, несмотря на увеличение оборонных бюджетов, Запад не сталкивался с аналогичными ограничениями поставок оружия со времен Корейской войны.

"Только десять крупнейших оборонных компаний Запада в настоящее время имеют портфели заказов на сумму более 730 миллиардов долларов, что примерно на 57% больше, чем в конце 2017 года, когда спрос начал расти", — говорится в сообщении.

Напомним, 2 января российские оккупанты совершили очередной массированный обстрел Украины. Были запущены дроны-камикадзе, "Кинжалы" и другие ракеты. В результате повреждения зафиксированы в Харьковской и Киевской областях, а также в Киеве. По данным ГСЧС, в столице в результате массированного ракетного удара скончались двое людей. В регионах также не удалось спасти мирных жителей. Работа над ликвидацией последствий продолжается.