Росія та Китай випереджають: Захід стикається з гострою нестачею зброї, — WSJ

За словами журналістів, головна проблема неможливості швидше задовольняти попит полягає в тому, що сучасна зброя надзвичайно складна у виробництві та часто потребує тисяч деталей.

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Повномасштабне вторгнення РФ в Україну виявило слабкості Заходу у швидкому масштабуванні виробництва зброї в невідкладних ситуаціях. Про це повідомляє видання The Wall Street Journal.

Наприклад, виробництво ракетної системи NASAMS, призначеної для забезпечення захисту повітряного простору над Білим домом, займає два роки. У світлі зростання кількості потенційних загроз із боку Росії та Китаю, а також із огляду на зростання попит на подібні системи, замовлення на них значно збільшуються, створюючи проблеми в оперативному забезпеченні.

"Я ніколи не бачив такого великого попиту", — заявляв президент оборонного підрозділу норвезької компанії Kongsberg Defense & Aerospace Ейрік Лі.

Згідно з даними Wall Street Journal, основна проблема в неможливості швидкого задоволення зростання попиту — це складність сучасної зброї, яка в більшості випадків вимагає тисячі деталей для виробництва.

"Kongsberg, як і більшість західних оборонних компаній, проєктує та збирає свої системи озброєння, але не виробляє більшу частину компонентів. Понад 1500 постачальників роблять свій внесок у продукцію цього заводу. Один тільки ланцюжок постачання NASAMS складається з більш ніж тисячі компаній і побудований на двох континентах разом із американським оборонним підрядником RTX, раніше відомим як Raytheon Technologies", — фдеться в публікації.

Також зазначається, що в оборонній промисловості виникла проблема тривалого дефіциту кваліфікованої робочої сили.

Згідно з думкою військових аналітиків, попри збільшення оборонних бюджетів, Захід не стикався з аналогічними обмеженнями постачання зброї з часів Корейської війни.

"Лише десять найбільших оборонних компаній Заходу наразі мають портфелі замовлень на суму понад 730 мільярдів доларів, що приблизно на 57% більше, ніж наприкінці 2017 року, коли попит почав зростати", — ідеться в повідомленні.

Нагадаємо, 2 січня російські окупанти здійснили черговий масований обстріл України. Були запущені дрони-камікадзе, "кинджали" й інші ракети. У результаті пошкодження зафіксовано в Харківській і Київській областях, а також у Києві. За даними ДСНС, у столиці внаслідок масованого ракетного удару померли двоє людей. У регіонах також не вдалося врятувати мирних жителів. Робота над ліквідацією наслідків триває.