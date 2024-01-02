"Дайте зброю": Україна продовжить мститися РФ за смерті мирних людей, — Данілов
За словами секретаря РНБО, військові далі боротимуться, скільки б ворожих ракет не летіло в небі. Немає такої сили, яка змогла б це зупинити.
Україна помститься російським окупантам за смерті громадян і станеться це у стократному розмірі. Про це написав секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олексій Данілов на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook 2 січня.
За його словами, винятково системне, послідовне і методичне знищення путінського і фашистського утворення стане найкращою гарантією безпеки і миру для України. Тоді буде відсутня ракетна загроза для мирних міст.
"Дайте Україні зброю і ми поховаємо цей шматок... Ми боролися і будемо боротися, скільки б ракет не летіло в нашому небі. Немає сили, яка могла б нас зупинити", — написав Олексій Данілов.
На думку секретаря РНБО, необхідно помститися за всі життя 513 українських дітей, яких убили російські окупанти. Також за українських військових, які щодня ризикують собою на полі бою, і за кожну невинну закатовану українську душу.
"Усе повернемо сторицею", — додав Олексій Данілов.
Окремо в публікації він подякував захисникам українського неба, рятувальникам, лікарям та енергетикам. Усім тим, хто став на опір російським терористичним атакам.
Нагадаємо, 2 січня російські окупанти здійснили черговий масований обстріл України. Були запущені дрони-камікадзе, "Кинджали" та інші ракети. У результаті пошкодження зафіксовано в Харківській і Київській областях, а також у Києві. За даними ДСНС, у столиці внаслідок масованого ракетного удару померли двоє людей. У регіонах також не вдалося врятувати мирних жителів. Робота над ліквідацією наслідків триває.