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Военный Фокус Российско-украинская война Обстрелы городов Украины

"Дайте оружие": Украина продолжит мстить РФ за смерти мирных людей, — Данилов

Алексей Данилов, секретарь СНБО, война РФ против Украины, мирные жители, жертвы, месть
Фото: Генштаб ВСУ | Секретарь СНБО заявил, что Украина продолжит мстить оккупантам за смерти мирных

По словам секретаря СНБО, военные дальше будет бороться, сколько бы вражеских ракет не летело в небе. Нет такой силы, которая смогла бы это остановить.

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Украина отомстит российским оккупантам за смерти граждан и произойдет это в стократном размере. Об этом написал секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов на своей странице в социальной сети Facebook 2 января.

По его словам, исключительно системное, последовательное и методичное уничтожение путинского и фашистского образования станет лучшей гарантией безопасности и мира для Украины. Тогда будет отсутствовать ракетная угроза для мирных городов.

"Дайте Украине оружие и мы похороним этот кусок... Мы боролись и будем бороться, сколько бы ракет не летело в нашем небе. Нет силы, которая могла бы нас остановить", — написал Алексей Данилов.

По мнению секретаря СНБО, необходимо отомстить за все жизни 513 украинских детей, которых убили российские оккупанты. Также за украинских военных, которые ежедневно рискуют собой на поле боя, и за каждую невинную замученную украинскую душу.

"Все вернем сторицей", — добавил Алексей Данилов.

Отдельно в публикации он поблагодарил защитников украинского неба, спасателей, врачей и энергетиков. Всех тех, кто встал на сопротивление российским террористическим атакам.

Алексей Данилов, секретарь СНБО, война РФ против Украины, мирные жители, жертвы, месть Fullscreen
Секретарь СНБО заявил, что Украина продолжит мстить оккупантам за смерти мирных
Фото: Скриншот

Напомним, 2 января российские оккупанты совершили очередной массированный обстрел Украины. Были запущены дроны-камикадзе, "Кинжалы" и другие ракеты. В результате повреждения зафиксированы в Харьковской и Киевской областях, а также в Киеве. По данным ГСЧС, в столице в результате массированного ракетного удара скончались двое людей. В регионах также не удалось спасти мирных жителей. Работа над ликвидацией последствий продолжается.