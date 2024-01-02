"Дайте оружие": Украина продолжит мстить РФ за смерти мирных людей, — Данилов

По словам секретаря СНБО, военные дальше будет бороться, сколько бы вражеских ракет не летело в небе. Нет такой силы, которая смогла бы это остановить.

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Украина отомстит российским оккупантам за смерти граждан и произойдет это в стократном размере. Об этом написал секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов на своей странице в социальной сети Facebook 2 января.

По его словам, исключительно системное, последовательное и методичное уничтожение путинского и фашистского образования станет лучшей гарантией безопасности и мира для Украины. Тогда будет отсутствовать ракетная угроза для мирных городов.

"Дайте Украине оружие и мы похороним этот кусок... Мы боролись и будем бороться, сколько бы ракет не летело в нашем небе. Нет силы, которая могла бы нас остановить", — написал Алексей Данилов.

По мнению секретаря СНБО, необходимо отомстить за все жизни 513 украинских детей, которых убили российские оккупанты. Также за украинских военных, которые ежедневно рискуют собой на поле боя, и за каждую невинную замученную украинскую душу.

"Все вернем сторицей", — добавил Алексей Данилов.

Отдельно в публикации он поблагодарил защитников украинского неба, спасателей, врачей и энергетиков. Всех тех, кто встал на сопротивление российским террористическим атакам.

Секретарь СНБО заявил, что Украина продолжит мстить оккупантам за смерти мирных Фото: Скриншот

Напомним, 2 января российские оккупанты совершили очередной массированный обстрел Украины. Были запущены дроны-камикадзе, "Кинжалы" и другие ракеты. В результате повреждения зафиксированы в Харьковской и Киевской областях, а также в Киеве. По данным ГСЧС, в столице в результате массированного ракетного удара скончались двое людей. В регионах также не удалось спасти мирных жителей. Работа над ликвидацией последствий продолжается.