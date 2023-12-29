"Відповідь не забариться": Данілов назвав 5 наслідків обстрілу України для Кремля

Секретар РНБО запевнив, що Кремль не отримає бажаного ефекту від масованої атаки по українських містах. Більш того, з його слів, Росія доб’ється лише протилежних наслідків.

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Секретар Ради національної безпеки й оборони (РНБО) Олексій Данілов перелічив наслідки масованого обстрілу України для РФ. Про це відомо з його публікації у соцмережі X (раніше — Twitter) від 29 грудня.

Посадовець зазначив, що українці розпочали свій ранок "з холодною ненавистю і гарячим серцем". Проте, з його слів, ракетна атака ЗС РФ матиме протилежний ефект від того, який очікують в Кремлі.

По-перше, секретар РНБО спрогнозував ще більше ненависть серед населення до країни-агресорки та росіян, які покірно підтримують режим в ній.

"Вони вороги, назавжди", — підкреслив Данілов.

Другим пунктом він виділив максималізацію неприйняття всього російського. Зокрема, йдеться про культуру, мову та традиції, пов’язані з РФ.

"Країною, яка вбиває дітей і обирає "військовими" цілями пологові будинки", — зазначив чиновник.

Третім наслідком для РФ, на його думку, буде недопущення розмов про пошук компромісів з Москвою. Четвертим — кристалізація ідеї та руху Національного спротиву.

Останнім, п’ятим пунктом, Данілов назвав остаточне знищення будь-яких проросійських рухів на території України.

"Усе це справа бункерного щура, який своїми руками риє власну могилу, прийнявши рішення напасти на Україну, яка врешті-решт його і поховає", — наголосив секретар РНБО.

З його слів, українці продовжуватимуть боротьбу, доки Росія не буде знищена.

"P.S. За Дніпро, Одесу, Львів і Київ — відповідь не забариться…", — додав Данілов.

Публікація Олексія Данілова від 29 грудня Фото: Скриншот

Нагадаємо, вночі та зранку 29 грудня ЗС РФ завдали масованих ударів по містах України. Загалом, за даними Повітряних сил, ворог запустив майже 160 ракет та дронів.

Міністр оборони Рустем Умєров попередив українців, що Росія може продовжити такі масовані атаки. Країна-агресорка тривалий час накопичувала ракети, щоб влаштувати наймасштабніший обстріл з повітря.