До 500 км: какие особенности баллистических ракет КНДР и Ирана, которые хочет получить РФ

По словам военного обозревателя Александра Коваленко, иранские и северокорейские ракеты, в первую очередь, являются угрозой для приграничных и прифронтовых областей Украины. К примеру, боевая часть Zolfaghar, производством которых занимается Иран, во время полета отсоединяется от разгонного блока.

Журналисты утверждают, что Российская Федерация готовится закупать баллистические ракеты у Ирана, а также уже использует баллистические ракеты из Северной Кореи в обстрелах Украины. Об особенностях этих ракет рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в интервью "24 Каналу".

По словам Коваленко, официальные характеристики иранского и северокорейского оружия зачастую преувеличены. В связи с этим, передача баллистических ракет из упомянутых стран в РФ, в первую очередь, несет угрозу для приграничных и прифронтовых регионов Украины.

Какие ракеты Иран может передать России

Коваленко отметил, что в СМИ уже неоднократно сообщали, что Иран готовится передавать РФ баллистические ракеты. Подобные сообщения появлялись еще в 2022 году, однако подобные ракеты до сих пор не были замечены на вооружении у российских оккупантов.

По данным эксперта, Тегеран располагает двумя видами ракет – Fateh-110 и Zolfaghar. Аналитик подчеркнул, что если Fateh-110 представляет собой классическую баллистическую ракету, то с Zolfaghar дела обстоят иначе.

"Ее отличие не только в дальности полета, но и в том, что у нее боевая часть отсоединяется от разгонного блока, и такой технологии у баллистических ракет у России нет", — подчеркнул он.

Коваленко полагает, что взамен на передачу Zolfaghar Иран может требовать у Москвы определенные российские технологии.

Что известно о ракетах из Северной Кореи

Говоря о северокорейском оружии, Коваленко упомянул о том, что у Пхеньяна есть много видов ракет, однако почти все они созданы на основе советских или китайских образцов.

По словам аналитика, у КНДР есть баллистические ракеты с дальностью до 300 километров и от 300 до 500. Он отметил, что эти ракеты фактически являются аналогом российских "Искандеров".

Напомним, по данным Института изучения войны (ISW) от 4 января, Россия предположительно, активизирует усилия по закупке баллистических ракет из-за границы, так как они более эффективно обходят противовоздушную оборону.

По информации СМИ, в США полагают, что Россия, получив от КНДР баллистические ракеты, может передать ей различную военную технику, включая истребители, ракеты класса "земля-воздух", бронетехнику, оборудование для производства баллистических ракет и другие передовые технологии.