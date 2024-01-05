"Россия потерпела неудачу": Путин не достигнет своей конечной цели в войне, — Госдеп

По словам спикера дипломатического ведомства Мэтью Миллера, Владимир Путин не достиг и не сможет достичь своей конечной цели, которая состоит в том, чтобы покорить всю Украину.

В Государственном департаменте США считают, что обстановка на фронте может претерпеть изменения. Там утверждают, что Россия потерпела поражение, ведь Владимир Путин не достиг своей изначальной цели. Об этом сказал спикер Госдепа Мэтью Миллер на брифинге.

"Россия потерпела неудачу. Мы не оцениваем, что они намерены захватить Киев. Он не достиг и не сможет достичь своей конечной цели, которая состоит в том, чтобы покорить всю Украину. Мы видим Украину, которая способна крепко стоять на ногах, которая строит свою экономику, строит свою армию", – сказал спикер Госдепа Мэтью Миллер.

Он также добавил, что ситуация на поле боя в настоящее время будет очень трудна без дополнительной поддержки от США.

"Мы считаем, что нам нужно продолжать их поддерживать, и мы думаем, что Конгресс в конце концов это сделает. Но в конце концов мы верим, что Путин не достиг – не только не достиг, но и не достигнет своих конечных целей", — сказал спикер Госдепа.

Кроме того, в Государственном департаменте США утверждают, что ситуация в Украине в настоящее время не развивается в пользу России. Миллер подчеркнул, что часто люди забывают настоящую цель Путина – полный захват Украины.

"Украина не только смогла предотвратить это. Сейчас все воспринимают это как должное, но это не выглядело как решенный вопрос в начале войны. Им удалось вернуть около половины территории, которую Россия захватила в первые недели войны. И даже в течение последних нескольких недель они (украинцы) продолжают добиваться успехов на поле боя", – добавил представитель Государственного департамента.

Напомним, 18 декабря сообщалось, что в США достигли прогресса в переговорах по разблокированию помощи Украине. В Конгрессе США сообщили о позитивных изменениях в диалоге по вопросам безопасности границ.

Президент США Джо Байден 22 декабря подписал Акт об ассигнованиях на национальную оборону (NDAA) на 2024 год. Документ предусматривает рекордные 886 миллиардов долларов на военные нужды, а также продлевает действие Инициативы по оказанию помощи в сфере безопасности Украине в пределах 300 миллионов долларов.