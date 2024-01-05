"Не могу подтвердить": Игнат о возможном применении северокорейских ракет по Украине (видео)
По словам спикера Воздушных сил, нужно подробно изучить все обломки, после чего уже можно фактически говорить, осуществляли ли россияне пуски северокорейских ракет по украинским городам.
Информацию о том, что Российская Федерация уже использовала ракеты, которые ей могла передать Северная Корея, пока что не могут подтвердить. Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона 5 января.
По его словам, соответствующее заявление о снарядах из КНДР было сделано Соединенными Штатами Америки, однако пока что нет достоверных данных о том, что они уже применялись российскими оккупантами.
"Поэтому изучать будут специалисты определенные какие-то обломки и тогда уже можно будет говорить, есть ли такой факт или нет. Пока не могу этого подтвердить", — заявил Юрий Игнат.
Отдельно представитель Воздушных сил ответил на вопрос о том, какие могут быть последствия для Украины, если противник все же начнет использовать баллистические ракеты от Северной Кореи и будет ли сложнее силам ПВО их перехватывать.
Существует вероятность того, что вооружение азиатской страны идентичное с тем, что использует Россия, ведь многие технологии были переданы еще во времена СССР.
"Я думаю, что вооружение, которое есть у них, берем ту же Северную Корею, много там советского, много технологий передал еще Союз. Возможно, даже идентично. Поэтому ожидать чего-то более нового вряд ли стоит. От того же "Искандера", возможно, отличается чем-то, но не слишком", — подытожил Юрий Игнат.
Напомним, 4 января сообщалось, что РФ уже запустила баллистические ракеты от КНДР по Украине и Белый дом показал карту. Представитель администрации президента США Джо Байдена Джон Кирби сообщил, что удары северокорейскими ракетами по территории Украины были нанесены 30 декабря и 2 января.