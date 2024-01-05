"Покупают за пряник": у Зеленского отреагировали на указ Путина о паспортах для участников войны

Мигранты и иностранцы, которых заманивают на войну паспортами РФ, не помогут главе Кремля, уверен советник ОП Михаил Подоляк. По его мнению, западные партнеры помогут Украине победить.

Иностранные наемники, которые воюют против Украины в российской армии, получили дополнительную защиту от наказания за военные преступления. Благодаря указу президента РФ Владимира Путина, они в течение месяца могут стать гражданами России и избежать уголовного преследования на предыдущей родине. Однако подобные решения не помогут Путину удержаться у власти и будут действовать не дольше двух лет. О последствиях указа президента РФ говорится в интервью, которое дал советник главы Офиса президента (ОП) Михаил Подоляк порталу "24 канал".

Подоляк отметил, что Москва пытается агитировать мигрантов на вступление в ряды ВС РФ. В таком случае паспорт выступает как "пряник", которым заманивают на войну в Украину новых наемников-добровольцев. Кроме того, подобное решение касается людей, которые получают "индульгенцию на убийство" украинцев, а также граждан других стран. В частности, в таком случае Россия обязуется защищать их от правоохранителей за рубежом, потому что это уже вроде бы ее граждане.

"Хотите получить — мы вам упростили процедуру. Получите и после этого будете ходить по миру, кого угодно убивать, не только украинцев. А мы будем все делать для того, чтобы вас за это не наказывали". Вот, о чем этот указ", — продолжил Подоляк.

По мнению советника главы ОП, новые солдаты могут помочь Путину только в краткосрочной перспективе — на два года. Именно на два года у РФ хватит ресурсов, чтобы вести войну. Но в итоге Кремль проиграет, поскольку западный мир, в частности — США, понимают все риски и приложат усилия, чтобы Россия не победила.

"Наши партнеры, включая Соединенные Штаты, четко осознают, к чему приведет непроигрыш России. Все, что необходимо для выигрыша Украине, будет предоставлено. Все другие сценарии приведут к масштабированию трагедии, к увеличению жертв, увеличению воин, к увеличению эскалации", — резюмировал он.

Война РФ — детали

Отметим, аналитики Института изучения войны также проанализировали указ Путина об упрощении предоставления гражданства. По их мнению, таким образом российские власти планируют использовать мигрантов. Некоторое время Кремль не знал, нужны ли ему лишние рабочие руки, однако теперь уверен, что они ему понадобятся для ведения войны.

Решения Путина начали воплощать в жизнь, рассказывал Фокус. Например, осенью 2023 года стало известно о задержании группы мигрантов, у которых проверили документы и заставили подписать контракт на службу в ВС РФ. Кроме того, в новогоднюю ночь российская полиция задержала около 3 тысяч выходцев из Средней Азии: часть из них также заставят воевать.

Напоминаем, генерал армии США Бен Ходжес объяснил, чего следует ожидать от боевых действий в течение ближайших нескольких месяцев. На похожую тему говорил и Михаил Подоляк: рассказал о плане "Б" Украины, который касается перевооружения.