Мобилизация в Украине: кому из женщин нужно стать на воинский учет в 2024 году

По словам адвоката Марии Левченко, женщины с медицинским или фармацевтическим образованием обязаны встать на учет, иначе их ждет административная ответственность или штраф.

В контексте работы над последним законопроектом, направленным на внесение существенных изменений в систему мобилизации, в Украине возобновляется обсуждение возможности включения женщин в список лиц, подлежащих постановке на воинский учет. Об этом сообщила адвокат Мария Левченко.

По информации юристки, в новом законопроекте было внесено дополнение, предусматривающее, что женщины с медицинским или фармацевтическим образованием обязаны быть включены в список лиц, подлежащих постановке на воинский учет. Однако подобная норма существовала и ранее. Замечено, что она распространяется на всех женщин, завершивших обучение в медицинском учреждении, даже если они никогда не работали по полученной специальности. Таким образом, указанные женщины обязаны быть включены в реестр военнообязанных.

"Если они этого не сделают, то в 2024 году их ждет административная ответственность за нарушение требования. Кстати, есть еще один законопроект 10379, которым вводятся очень большие штрафы, в том числе до 17 тысяч гривен за нарушение требований ведения воинского учета, несообщение о семейном положении или обстоятельства, предусмотренные действующим законодательством", – пояснила юрист.

Мария Левченко также упомянула о постановлении Министерства обороны Украины под номером 313, где указан перечень профессий, сопоставимых с соответствующей военно-учетной специальностью.

"Согласно этому перечню, женщины пока не будут вынуждены становиться на воинский учет. Пока это требование остается добровольным. Но если вы уже встали на учет, то вы будете вынуждены подчиняться действующим нормам закона о воинской обязанности и службе, равно как и мужчины. Также на женщин распространяются такие же требования к воинскому учету, службе, отсрочке", – рассказала она.

В связи с этим она подчеркнула, что женщины, вступившие в воинский учет, обязаны соблюдать требования военкоматов, включая прохождение военно-врачебной комиссии, информирование о изменениях в месте жительства, семейном положении и прочее. Кроме того, на них распространяются те же основания для получения отсрочки, что и на мужчин.

Напомним, 2 января во фракции "Слуга народа" сообщили о судьбе законопроекта о мобилизации в Украине. Заместитель председателя монобольшинства Евгения Кравчук заявила, что над законопроектом о мобилизации будет работать комитет по вопросам безопасности и обороны, который учтет замечания уполномоченного Верховной Рады по правам человека.