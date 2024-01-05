Уничтожение десантного корабля "Новочеркасск" воссоздали на видео: хроника событий от экспертов
По словам военных экспертов, миссию по уничтожению российского корабля "Новочеркасск" выполнила пара украинских истребителей с 10 ракетами Storm Shadow на борту.
Уничтожение морского десантного корабля "Новочеркасск" и подводной лодки класса Кило во временно оккупированном Крыму произошло благодаря двум истребителям Су-24, которые несли не менее 10 ракет Storm Shadow. Реконструкцию операции осуществили специалисты на платформе "AiTelly — Украинская".
По информации экспертов, 7 из 10 ракет Storm Shadow сбила российская ПВО, однако остальные попали в цель.
Как уничтожили десантный корабль "Новочеркасск": воспроизведение
"Удачно используя темноту и мастерски ускользая из зоны действий вражеских радаров, миссию выполнила пара украинских истребителей", — говорят специалисты.
В общем самолеты несли 10 ракет Storm Shadow, которые были совместно разработаны британскими и французскими инженерами. Однако российские системы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 7 ракет еще до того, как они успели достаточно приблизиться.
"Среди хаоса и зенитного огня трем ракетам удалось обойти оборону противника. А целями ракет был большой десантный корабль проекта 775 и опасная подводная лодка проекта 877 "Палтус" — ключевые компоненты российского военно-морского флота", — говорится в воспроизведении событий.
Благодаря прицельным ударам значительный ущерб был нанесен как десантному кораблю, так и подводной лодке.
По словам специалистов, вместе с ракетами отработали и несколько скоростных катеров от морских беспилотников, которые также были спущены в порту Севастополя. Однако сообщается, что они были или повреждены, или не смогли выполнить свою задачу из-за усовершенствованных вражеских оборонительных систем, поэтому нанесли лишь незначительные повреждения.
Принцип работы ракеты Storm Shadow
Как отмечают эксперты, ракета Storm Shadow, которую еще называют Scalp, имеет две боеголовки: суббоеприпас и основной боеприпас, который срабатывает внутри объекта с некоторым замедлением.
Специалисты на видео воссоздали пошаговую работу ракеты во время уничтожения "Новочеркасска", который, кстати, имеет двойной слой стали.
- Тепловизионные датчики обнаружили цель.
- Струя раскаленного металла пробила толстую броню.
- Основной боеприпас отделился от ракеты и проник в корабль.
- Если запал настроен на режим замедления, ракета взрывается уже внутри корабля, тем самым максимизируя повреждения.
Напомним, украинские военные уничтожили большой десантный корабль "Новочеркасск" во временно оккупированной Феодосии в Крыму 25 декабря. Во время атаки судно могло перевозить взрывоопасный груз, который вызвал мощный вторичный взрыв после атаки.
28 декабря 2023-го стало известно, что после уничтожения БДК "Новочеркасск" в Феодосии российские оккупанты вывели из города остатки Черноморского флота.