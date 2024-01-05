Уничтожение десантного корабля "Новочеркасск" воссоздали на видео: хроника событий от экспертов

По словам военных экспертов, миссию по уничтожению российского корабля "Новочеркасск" выполнила пара украинских истребителей с 10 ракетами Storm Shadow на борту.

Уничтожение морского десантного корабля "Новочеркасск" и подводной лодки класса Кило во временно оккупированном Крыму произошло благодаря двум истребителям Су-24, которые несли не менее 10 ракет Storm Shadow. Реконструкцию операции осуществили специалисты на платформе "AiTelly — Украинская".

По информации экспертов, 7 из 10 ракет Storm Shadow сбила российская ПВО, однако остальные попали в цель.

Как уничтожили десантный корабль "Новочеркасск": воспроизведение

"Удачно используя темноту и мастерски ускользая из зоны действий вражеских радаров, миссию выполнила пара украинских истребителей", — говорят специалисты.

В общем самолеты несли 10 ракет Storm Shadow, которые были совместно разработаны британскими и французскими инженерами. Однако российские системы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 7 ракет еще до того, как они успели достаточно приблизиться.

"Среди хаоса и зенитного огня трем ракетам удалось обойти оборону противника. А целями ракет был большой десантный корабль проекта 775 и опасная подводная лодка проекта 877 "Палтус" — ключевые компоненты российского военно-морского флота", — говорится в воспроизведении событий.

Благодаря прицельным ударам значительный ущерб был нанесен как десантному кораблю, так и подводной лодке.

Уничтожение морского десантного корабля Новочеркасск Фото: AiTelly - Українською

По словам специалистов, вместе с ракетами отработали и несколько скоростных катеров от морских беспилотников, которые также были спущены в порту Севастополя. Однако сообщается, что они были или повреждены, или не смогли выполнить свою задачу из-за усовершенствованных вражеских оборонительных систем, поэтому нанесли лишь незначительные повреждения.

Ракета "Штормовая тень Фото: AiTelly - Українською

Принцип работы ракеты Storm Shadow

Как отмечают эксперты, ракета Storm Shadow, которую еще называют Scalp, имеет две боеголовки: суббоеприпас и основной боеприпас, который срабатывает внутри объекта с некоторым замедлением.

Специалисты на видео воссоздали пошаговую работу ракеты во время уничтожения "Новочеркасска", который, кстати, имеет двойной слой стали.

Тепловизионные датчики обнаружили цель. Струя раскаленного металла пробила толстую броню. Основной боеприпас отделился от ракеты и проник в корабль. Если запал настроен на режим замедления, ракета взрывается уже внутри корабля, тем самым максимизируя повреждения.

Напомним, украинские военные уничтожили большой десантный корабль "Новочеркасск" во временно оккупированной Феодосии в Крыму 25 декабря. Во время атаки судно могло перевозить взрывоопасный груз, который вызвал мощный вторичный взрыв после атаки.

28 декабря 2023-го стало известно, что после уничтожения БДК "Новочеркасск" в Феодосии российские оккупанты вывели из города остатки Черноморского флота.