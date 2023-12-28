Удар по БДК "Новочеркасск": Россия вывела из Феодосии остатки Черноморского флота (видео)

По словам представителя УДА "Юг" Сергея Братчука, противник хочет обезопасить свои корабли и переводит их ближе к Керчи, однако у него нет гарантий, что атаки не смогут достать туда.

Related video

Российские захватчики вывели из временно оккупированной Феодосии на Крымском полуострове остатки Черноморского флота. Произошло это после удара по большому десантному кораблю "Новочеркасск". Об этом сообщил глава Общественного совета при Одесской ОВА, представитель Украинской добровольческой армии "Південь" Сергей Братчук в эфире телемарафона.

По его словам, эффективный удар украинских защитников по российскому кораблю вновь снизил боевой потенциал противника, в результате чего он был вынужден принять некоторые меры, чтобы обезопасить себя.

Все военные корабли Черноморского флота, которые были расположены в Феодосии, были оттуда выведены, продолжает представитель УДА "Юг".

"Речь идет о минном тральщике "Александрит", спасательном буксире "Капитан Гурьев", и еще одном военном корабле, который тоже из Феодосии просто сбежал. Поэтому прострелянная мишень, разведана, и операция проведена суперово", — говорит Сергей Братчук.

Отдельно представитель Одесской ОВА добавил, что россияне использовали большие десантные корабли в качестве паромных переправ и с их помощью они поставляли боевую технику, вооружение и БК.

Также зафиксировано, что из Феодосии также пропали все зерновозы, которые вывели в сторону Керчи, ведь там якобы им будет безопаснее, но Сергей Братчук так не думает.

"Однако и Керчь сегодня не гарантирует безопасность", — заявил он.

Напомним, в ночь на 26 декабря был атакован российский большой десантный корабль "Новочеркасск", который находился в порту Феодосии. Судно было нагружено боеприпасами. Среди прочего, там были ракеты "Калибр" и КАБы.

27 декабря сообщалось, что на борту БДК "Новочеркасск" погибли моряки-срочники. Анонимные собеседники журналистов не назвали количество срочников, погибших на судне. Власти РФ не признают потерь, тем временем россияне публикуют черно-белые изображения корабля со скорбными надписями.