Уклонист в ТикТок показал, как вплавь добрался до Румынии, и что его там ждало (видео)

В 2 км от границы украинского беглеца задержали румынские полицейские и повезли в участок. Сейчас беглец уже обустраивается в Венгрии.

Уклонист Павел из Украины сбежал от мобилизации за границу. Он добирался в Румынию вплавь, а сейчас уже находится в Венгрии. О своих "приключениях" парень рассказал в ТикТок в "Дневнике свободного".

"Это я весь мокрый, весь голый, в одной куртке. Холодно, но зато где я? Я сейчас в Румынии. Иду по трассе до населенного пункта, чтобы там найти сухую одежду и чай или кофе. Потом пойду зваться в пограничную службу. Идешь и даже воздух какой-то другой, уверенность другая. Та х*ня, что меня ждала, позади. Вообще все легче прошло, чем я думал", — рассказывает Паша.

По словам парня, по трассе он шел на днях, его заметили местные и вызвали полицию.

"После того, как я попал в Румынию, я прошел 2 км, и ко мне сразу приехала полиция, я сказал, что я из Украины, они (правоохранители — ред.) попросили документы, я предоставил. Они знали, что надо со мной делать. Они завезли меня в участок. Там дали сухую одежду, мокрые вещи я поправил, к утру они высохли. Возили меня снимать отпечатки пальцев. Я ночевал в участке, даже принесли поесть", — радостно рассказывает Паша.

На следующий день его посадили в автобус и повезли обратно к украинской границе.

"Я не боялся, знал что меня не будут сдавать. Они взяли там какую-то бумажку. Потом меня повезли в посольство Румынии а дальше вглубь страны в миграционную службу и дали письмо, которое дает нам возможность передвигаться в Румынии и еще какие-то документы. После того я выехал из Румынии в Венгрию, там, я показал это письмо, и меня пропустили. Теперь я могу поехать в любую страну по этим документам", — рассказал парень.

В комментариях под постом подписчики порадовались, что он жив, назвали "героем" и поздравили со свободой. Нашлись и те, которые выразили свое отвращение к уклонисту.

Отметим, что в Украине уклонение от призыва на военную службу — наказывается ограничением свободы на срок до трех лет. Также Павлу "светит" наказание за незаконное пересечение государственной границы в военное время. Во всех случаях незаконного пересечения границы мужчинами в возрасте от 18 до 60 лет независимо от способа, их действия, как рассказывают адвокаты, могут также квалифицироваться по статье 336 УК (уклонение от мобилизации на особый период, на военную службу по призыву лиц из числа резервистов в особый период).

Пересечение границы вне пунктов пропуска (через лес, реку, в багажнике автомобиля и т.д.) предусматривает административную ответственность по статье 204-1 КУоАП (незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины). За совершение этого административного правонарушения предусмотрен штраф в размере от 3 400 до 8 500 гривен или административный арест.

Напомним, что украинка объявила сбор на взятку для мужа-уклониста. После начала полномасштабного вторжения РФ она уехала в Лиссабон. Уже год она вынуждена жить в чужой стране без мужа. Чтобы его вывезти, женщина собирала 4000 евро.

Ранее сообщалось, что в Кривом Роге геолог "оригинально" уклонился от мобилизации . Свой отказ он аргументировал тем, что ранее уже принимал присягу на верность России.