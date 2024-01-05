До 1000 специалистов каждый год: в США открыли первую школу борьбы с БПЛА, — СМИ (видео)

По словам журналистов, американские военные учатся использовать передовые системы вооружения, среди которых умные прицелы Smart Shooter и антидроновые ружья Dronebuster.

Вооруженные силы США открыли первую школу по борьбе с беспилотниками. О школе сделало репортаж издание The Wall Street Journal.

Сообщается, что школа получила название Joint counter small unmanned aircraft systems university (JCU). Это первое подобное учреждение. Предполагается, что школа будет выпускать около 1000 специалистов каждый год. Под руководством полковника Мозефа Сауды в новой школе военные осваивают необходимые навыки.

В репортаже говорится, что школа была открыта на военной базе Форт Силл в штате Оклахома. Там же находятся школы полевой и зенитной артиллерии США.

По словам журналистов, что успех использования небольших беспилотников в Украине, а также на Ближнем Востоке побудил Пентагон к разработке тактик и средств противодействия этой новой угрозе.

Также отмечается, что американские военные учатся использовать передовые системы вооружения, среди которых умные прицелы Smart Shooter, установленные на винтовки M4. Во время учебных стрельб военные не стреляют по БПЛА, а нацеливаются на прикрепленные к ним воздушные шары.

Кроме того, как заявили журналисты, в JCU солдаты учатся использовать антидроновые ружья Dronebuster.

В США открыли первую школу борьбы с БПЛА

Ранее сообщалось, что Минцифры Украины показало отечественного штурмового робота D-21-11. Беспилотник уже вооружили отечественным боевым модулем с автоматической турелью, а в будущем планируют устанавливать и оружие НАТО.

Также разработчик БПЛА Денис Домовой заявил, что ВСУ получат дроны-камикадзе с "ночным зрением". Так, Украинские разработчики планируют передавать не только готовые FPV-беспилотники, но и отдельно камеры, чтобы военные могли ставить их на уже существующие БПЛА.