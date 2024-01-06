Через Мариуполь РФ перебрасывает военную технику: Андрющенко рассказал, куда ее везут (видео)

В течение последних суток удалось зафиксировать не менее 15 грузовиков без учета колонн топливозаправщиков.

Вооруженные силы Российской Федерации перебрасывают военную технику через временно оккупированный Мариуполь Донецкой области на Бердянское направление. Об этом в субботу, 6 января, сообщил советник городского головы Петр Андрющенко в своем Telegram.

По информации заместителя мэра Мариуполя, российские оккупанты перебрасывают грузовики с боекомплектами и живой силой.

"Фиксируем возобновление переброски грузовиков с БК и живой силой в Бердянское направление", — говорится в сообщении.

Андрющенко отметил, что в течение последних суток удалось зафиксировать не менее 15 грузовиков без учета колонн топливозаправщиков.

Напомним, 12 декабря Петр Андрющенко сообщил, что ВС РФ перебрасывают военную технику через Мариуполь в направлении Никольского Донецкой области. Он отметил, что российские оккупанты продолжают накапливать силы в сторону Никольского и на север к Волновахскому району Донецкой области.

Напомним, 8 декабря советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что российские оккупанты перемещают военную технику с условно-новыми обозначениями. Вражеские транспортные средства зафиксировали в Донецкой области. По его словам, подобные маркировки используются для подразделений, которые будут задействованы в боевых действиях в Луганской области.

4 декабря Петр Андрющенко заявил, что Вооруженные силы Российской Федерации начали перевозить боекомплекты гражданским транспортом во временно оккупированном Мариуполе. В частности, противник перевозит БК в прицепах со складов в промзоне на полигоны и подразделения, которые разбросаны по городу и в окрестностях разных сел в районе. Оккупанты располагают склады в разных местах, чтобы не привлекать внимание и не дать возможность зафиксировать все объекты.