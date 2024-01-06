США предлагает $10 млн вознаграждения за информацию о спонсорах ХАМАС

18 октября 2023 года Министерство финансов США добавило всех пятерых человек в список глобальных террористов особой категории (SDGT).

Соединенные Штаты предлагают выплатить вознаграждение в размере до 10 миллионов долларов за информацию, которая позволит "разрушить финансовую сеть" палестинского движения ХАМАС. Об этом сообщает пресс-служба Госдепартамент США.

В рамках программы "Награда за правосудие" США рассчитывает получить информацию о пяти финансовых посредниках, которые управляют компаниями в инвестиционном портфеле ХАМАС и способствуют деятельности группировки.

Среди них: Абдельбасит Хамз Эльхасан Хайра, Амер Камаль Шариф Альшава, Ахмед Саду Джахлеб, Валид Мохаммед Мустафа Джадаллаха и Мухаммад Ахмад ' Абд Аль-Даим Насралла.

Что известно о финансовых посредниках ХАМАС

В пресс-службе отмечают, что Абдельбасит Хамз Эльхасан Хайра проживает в Судане и является финансистом ХАМАС. Кроме того, в заявлении добавляют, что он руководил несколькими компаниями в инвестиционном портфеле группировки и был причастен к переводу почти 20 миллионов долларов официальным лицам ХАМАС. Хамза также имеет давние финансовые связи с "Аль-Каидой" и связанные с Усамой бен Ладеном компании в Судане.

Амер Камал Шариф Альшава, Ахмед Саду Джахлеб и Валид Мохаммед Мустафа Джадалла — оперативники ХАМАС и часть инвестиционной сети группировки в Турции.

Также Госдепартамент ищет информацию о Мухаммеде Ахмаде Абд аль-Даиме Насралле. В пресс-службе уточнили, что он является давним оперативником ХАМАС и имеет тесные связи с иранскими структурами. По информации ведомства, он причастен к передаче десятков миллионов долларов группировке.

18 октября 2023 года Министерство финансов США добавило всех пятерых человек в список глобальных террористов особой категории (SDGT).

Напомним, ранее армия обороны Израиля объявила о разрушении масштабной сети туннелей ХАМАС, расположенной под Палестинской площадью в городе Газа.