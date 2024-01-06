В РФ будут выдавать гражданство украинским детям: в МИД отреагировали

В министерстве говорят, что такие действия России являются нарушением гуманитарного права и принудительно перемещенные украинские дети и в дальнейшем будут оставаться гражданами Украины.

4 января российский президент Владимир Путин издал приказ согласно которому, некоторым украинским детям по его личному решению могут предоставить гражданство Российской Федерации. В Министерстве иностранных дел Украины говорят, что таким образом детей лишают возможности вернуться обратно в Украину.

Собственно, согласно новому указу президента России, российское гражданство смогут получить украинские дети-сироты и дети лишения родительской опеки. Подать заявление на вступление в гражданство России могут руководители организаций РФ, которые удерживают детей из Украины.

В МИД Украины отмечают, что Россия нарушает нормы международного права и права детей, которых принудительно вывезли на российскую территорию. Кроме того, таким способом в России пытаются улучшить демографические показатели.

"Такие действия нарушают нормы международного гуманитарного права, являются ничтожными и не создают никаких правовых последствий", — говорится в сообщении.

Также похищенные украинские дети и в дальнейшем будут оставаться гражданами Украины. Кроме того, Украина будет делать все, чтобы защитить их законные права и свободу. Собственно, новый российский указ лишь является доказательством преступлений против Украины.

В министерстве призвали Международный уголовный суд (МУС) обратить внимание на принудительное предоставление украинским детям российского гражданства. В частности, такие действия являются еще одним признаком геноцида. Также МИД призвал международное сообщество арестовать Владимира Путина, согласно выданному ордеру МУС.

Реакция Уполномоченного Верховной Рады по правам человека

По словам омбудсмена Дмитрия Лубинца, предоставление украинским детям гражданства нужно, чтобы юридически на территории РФ не осталось депортированных детей. В частности, в дальнейшем детей из Украины смогут усыновлять российские семьи и менять персональные данные.

Отмечается, что согласно новому приказу для получения гражданства заявители даже не должны указывать свои контактные данные и адрес проживания. Достаточно лишь адрес и контакты по месту работы.

Лубинец отметил, что в течение следующих нескольких месяцев в России может не быть украинских детей, ведь они станут россиянами. Также он отметил, что будет делать все возможное, чтобы была соответствующая реакция как внутри страны, так и на международной арене.

Напомним, недавно из российской оккупации Украина вернула еще троих детей, двое из них — лишены родительской опеки. Самому младшему мальчику всего 8 лет. После полномасштабного наступления он проживал с бабушкой на подконтрольной России территории Херсонской области. Впрочем, после того, как женщина умерла, ребенка отправили в российский детский интернат.