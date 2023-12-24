Украина спасла с оккупированных территорий еще троих детей (фото)

Самому младшему ребенку всего 8 лет. После начала полномасштабного вторжения мальчик проживал в оккупации на Херсонщине вместе с бабушкой. Когда женщина умерла, ребенка поместили в интернат.

Related video

В Украину с временно оккупированных территорий вернули еще троих детей. В течение 14 спасательной миссии удалось спасти 14 детей, половина из которых лишены родительской опеки. Об этом говорится на странице Save Ukraine.

Одним из спасенных детей является Елисей, ему 8 лет. После полномасштабного вторжения России в Украину в феврале прошлого года мальчик жил со своей бабушкой на временно оккупированной части Херсонской области.

Мать мальчика проживала в Одессе. После того, как бабушка ребенка умерла, его отправили в детский интернат. Мать Елисея не могла за ним поехать по состоянию здоровья, поэтому за ребенком поехала родственница. Несмотря на то, что женщина имела все необходимые документы, оккупационные власти не отдали ей мальчика.

Фото: Save Ukraine Фото: Save Ukraine

Отмечается, что на возвращение Елисея в Украину было мало времени, ведь если ребенок полгода находится в интернате на территории РФ, его могут отдать в российскую семью. Поэтому команда организации помогла матери мальчика получить необходимую медицинскую помощь, чтобы та могла поехать за своим сыном.

На пути к ребенку женщину неоднократно допрашивали в российской Федеральной службе безопасности и проводили так называемые собеседования. Однако несмотря на все, она таки смогла забрать Елисея.

Важно

Оккупанты недовольны количеством школьников, желающих изучать украинский язык, – ЦНС

Вместе с мальчиком из оккупации в Украину вернулись двое братьев — Андрей и Михаил. 18-летние дети воспитывались в приемной семье и боялись, что российские власти отправят их на фронт воевать против Украины. В частности, здесь они считались без вести пропавшими.

Всего с начала полномасштабного вторжения России в Украину с временно оккупированных территорий удалось вернуть уже 226 украинских детей.

Напомним, в сентябре из оккупации в Украину вернули 13-летнего Кирилла и 4-летнего Сергея. В Офисе омбудсмена рассказывали, что мать детей лично обратилась и попросила помощи, чтобы вывезти детей из оккупации на подконтрольную территорию Украины.

Также в ноябре сообщалось, что еще четверо детей вернулось в Украину. Двое из них учились онлайн в украинской школе. Тогда оккупанты угрожали их родителям, что заберут детей, а их депортируют. Поэтому дети начали учиться в российской школе.