В школе ругали за "нелюбовь к России": Украина вернула из оккупации еще четырех детей (фото)

По словам бывшего детского омбудсмена Николая Кулебы, в российской школе украинских детей заставляли завертываться во флаг РФ и ходить в нем до конца уроков.

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Из оккупированных территорий удалось вернуть четырех украинских детей вместе с их семьями. Об этом написал бывший детский омбудсмен основатель благотворительной организации Save Ukraine Николай Кулеба в своем Telegram-канале 14 ноября.

Кулеба отметил, что, в прошлом двое детей учились в украинской школе онлайн. В это время в их селе проходили российские рейды. Российские оккупанты угрожали семьям, что заберут их детей, отберут дом, а их самих депортируют. В связи с этим родители были вынуждены перевести детей в российскую школу.

"В школе "новеньких" украинских детей обязали завернуться во флаг РФ и ходить в нем до конца уроков. Когда же некоторые дети устали и попросили его снять, учительница согласилась. Однако уже через мгновение вооруженный российский военный ругал детей за "нелюбовь к России"", — говорится в публикации.

Из оккупации выехали четверо детей Фото: Facebook / Николай Кулеба

Как отмечает Кулеба, в коридорах оккупированной школы регулярно присутствовали вооруженные российские солдаты. Военные дежурили под классами и забирали учеников на "воспитательные беседы". Поводом для этого могла стать украинская речь в классе.

Сообщается, что в российскую школу дети проходили 4 дня. Спасатели уже перевезли семьи на подконтрольную Украине территорию, где родители и их дети находятся в безопасности. Им простоит психологическое восстановление и постепенное возвращение к обычной жизни.

Напомним, 28 сентября первый заместитель главы Херсонского областного совета Юрий Соболевский рассказал, как украинские школьники, которые находятся во временно оккупированной части Херсонской области, отказались на уроке вставать под гимн Российской Федерации.

Ранее, 1 августа, в Центре национального сопротивления предупредили, что на временно оккупированных территориях российские военные начали разыскивать детей, которые не пошли в российскую школу.