ВС РФ "охотятся" на детей, которые не ходят в российскую школу в оккупации, — ЦНС

Оккупанты угрожают лишением родительских прав тем гражданам, которые отказались отдавать ребенка в российскую школу.

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На временно оккупированных территориях российские военные начали разыскивать детей, которые не пошли в российскую школу. Об этом сообщили в Центре национального сопротивления.

"Перед началом нового учебного года оккупанты ищут детей, родители которых отказались отдавать ребенка в российские школы на временно оккупированных территориях", — говорилось в сообщении.

В частности, войска РФ создали соответствующие группы коллаборантов, фиксирующих и контролирующих посещение ребенком российской школы. Родителям, отказавшимся отдать ребенка в российскую школу, оккупанты угрожают лишением родительских прав.

Для того чтобы ребенок учился в российской школе на временно оккупированной территории, оба родителя должны иметь российские паспорта. Иначе ребенку запрещено посещать обучение, а значит, родителей лишат прав.

Напомним, 26 июля постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица заявил, что с начала полномасштабного вторжения оккупанты вывезли на территорию Беларуси около 3000 украинских детей. В депортации детей из Украины подвергают антиукраинской пропаганде.

Днем ранее мэр Мелитополя Иван Федоров рассказал, что с временно оккупированных территорий в Россию чаще всего вывозят сирот и детей, которых лишили родительской опеки. В то время как на территории врага детям выдают российское гражданство. По словам Федорова, также их содержат "в непонятных заведениях или воспитываются в "нужных" семьях".