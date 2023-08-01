ЗС РФ "полюють" на дітей, які не ходять до російської школи в окупації, — ЦНС

Окупанти погрожують позбавленням батьківських прав тим громадянам, які відмовилися віддавали дитину до російської школи.

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На тимчасово окупованих територіях російські військові почали розшукувати дітей, які не пішли до російської школи. Про це повідомили в Центрі національного спротиву.

"Перед початком нового навчального року окупанти шукають дітей, батьки яких відмовились віддавати дитину до російських шкіл на тимчасово окупованих територіях", — йшлося в повідомленні.

Зокрема, війська РФ створили відповідні групи колаборантів, які фіксують та контролюють відвідування дитиною російської школи. Батькам, які відмовилися віддати дитину до російської школи, окупанти погрожують позбавленням батьківських прав.

Для того, аби дитина навчалася в російській школі на тимчасово окупованій території, обидва з її батьків повинні мати російські паспорти. Інакше дитині заборонено відвідувати навчання, а отже батьків позбавлять прав.

Нагадаємо, 26 липня постійний представник України в ООН Сергій Кислиця заявив, що від початку повномасштабного вторгнення окупанти вивезли на територію Білорусі близько 3000 українських дітей. У депортації дітей з України піддають антиукраїнській пропаганді.

Днем раніше мер Мелітополя Іван Федоров розповів, що з тимчасово окупованих територій до Росії найчастіше вивозять сиріт та дітей, яких позбавили батьківського піклування. Тоді як на території ворога дітям видають російське громадянство. Зі слів Федорова, також їх утримують "у незрозумілих закладах або виховуються у "потрібних" сім'ях".