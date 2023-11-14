У школі лаяли за "нелюбов до Росії": Україна повернула з окупації ще чотирьох дітей (фото)

За словами колишнього дитячого омбудсмена Миколи Кулеби, у російській школі українських дітей змушували загортуватися у прапор РФ і ходити в ньому до кінця уроків.

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З окупованих територій вдалося повернути чотирьох українських дітей разом з їхніми сім'ями. Про це написав колишній дитячий омбудсмен, засновник благодійної організації Save Ukraine Микола Кулеба у своєму Telegram-каналі 14 листопада.

Кулеба зазначив, що, у минулому двоє дітей навчалися в українській школі онлайн. У цей час у їхньому селі відбувалися російські рейди. Російські окупанти погрожували сім'ям, що заберуть їхніх дітей, відберуть будинок, а їх самих депортують. У зв'язку з цим батьки були змушені перевести дітей до російської школи.

"У школі "новеньких" українських дітей зобов'язали загорнутися у прапор РФ і ходити в ньому до кінця уроків. Коли ж деякі діти втомилися і попросили його зняти, вчителька погодилася. Однак уже за мить озброєний російський військовий сварив дітей за "нелюбов до Росії"", — йдеться в публікації.

З окупації виїхали четверо дітей Фото: Facebook / Микола Кулеба

Як зазначає Кулеба, у коридорах окупованої школи регулярно були присутні озброєні російські солдати. Військові чергували під класами та забирали учнів на "виховні бесіди". Приводом для цього могла стати українська мова в класі.

Повідомляється, що до російської школи діти проходили 4 дні. Рятувальники вже перевезли родини на підконтрольну Україні територію, де батьки та їхні діти перебувають у безпеці. Їм простоїть психологічне відновлення та поступове повернення до звичайного життя.

Нагадаємо, 28 вересня перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський розповів, як українські школярі, які перебувають у тимчасово окупованій частині Херсонської області, відмовилися на уроці вставати під гімн Російської Федерації.

Раніше, 1 серпня, у Центрі національного спротиву попередили, що на тимчасово окупованих територіях російські військові почали розшукувати дітей, які не пішли до російської школи.