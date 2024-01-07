В России опасаются протестов и беспорядков: британская разведка рассказала об усилении Росгвардии

С октября 2023 года в состав Росгвардии вошли подразделения частной военной компании "Вагнер", а 3 января 2024 года – батальон "Восток" из так называемой "ДНР".

Британская разведка отмечает, что Росгвардия укрепляет свои ресурсы и персонал в контексте нарастающего напряжения в области внутренней безопасности России, связанных с военными действиями против Украины. Об этом говорится в разведывательном обзоре британского Минобороны за 7 января.

В источнике отмечается, что начиная с октября 2023 года, в структуру Росгвардии были интегрированы подразделения частной военной компании "Вагнер", а с 3 января 2024 года – батальон "Восток" из так называемой "Донецкой народной республики" ("ДНР").

Согласно данным разведки, Россия намерена расформировать группировку "Каскад", специализирующейся на применении беспилотных летательных аппаратов, с целью интеграции ее частей в структуру Росгвардии.

Кроме того, как напоминает британская разведка, в июле 2023 года Госдума РИ разрешила Росгвардии использовать более тяжелое вооружение.

"Новые возможности вместе с пополнением ее (Росгвардии – ред.) опытными ветеранами из других групп, вероятно, будут означать значительное повышение боеспособности", – говорится в обзоре.

Напомним, 14 декабря партизанское движение "Атеш" проникло в воинскую часть Росгвардии в Москве. Партизаны отметили, что враг пытается принять защитные меры, в частности поставил патрули по периметру части.

11 декабря стало известно, что украинское подполье разведало воинскую часть Росгвардии в Тамбовской области, в результате чего партизанам удалось завербовать российского офицера из строевой части.