Проблемы с планированием: ВС РФ не могут прорваться в позиционных боях, — ISW

По словам аналитиков, нет признаков того, что российские силы улучшили свои возможности по части планирования и координации наступления. Поэтому и продолжается дорогостоящее и беспорядочное наступление под Авдеевкой.

У российских войск есть недостатки по части планирования и координации на тактическом и оперативном уровнях. Эти сложности не позволяют рассчитывать на прорыв в наступательных операциях в ходе текущих позиционных боев в Украине. Об этом пишет "Институт изучения войны" в сводке от 6 декабря.

Один из российских "военкоров" считает, что ВС РФ не следует сосредотачивать атакующие соединения — особенно механизированные части — в районе направлений удара из-за того, что Украина может атаковать крупные скопления сил. По его словам, любому прорыву должны предшествовать артиллерийские обстрелы — и по целям, которые атакуют российские войска, и по огневым позициям артиллерии ВСУ на широкой территории. Подчеркивается важность координации действий различных подразделений, в том числе выделение отдельных артиллерийских подразделений для прикрытия определенных участков фронта и выделения части боеприпасов для подготовки поля боя. Часть снарядов также предлагается сохранять на время штурма.

"Военкор" отметил, что штурмовым подразделениям ВС РФ нужна бесперебойная связь и возможность быстрого обмена разведданными. Аналитики неоднократно отмечали, что в последние месяцы оккупационным войскам не хватало координации усилий.

Сообщается, что российскому военному командованию нужно составить представление и внести географические особенности поля боя в общий боевой план. Но аналитики ISW не заметили никаких признаков того, что российские силы улучшили свои возможности по части планирования и координации наступательных действий. Во многом из-за этого дорогостоящее и беспорядочное наступление под Авдеевкой все еще продолжается.

Вместе с тем аналитики считают, что ВС РФ все же доказали свое умение адаптировать наступательные операции и оборонительные усилия на определенных участках фронта. Но сложно сказать, удастся ли командованию масштабно улучшить тактическую и оперативную координацию на более крупных участках фронта, на чем настаивает военный блогер.

Напомним, что ВСУ ведут штурмы под Работино, а на основных участках фронта идут позиционные бои.

Также сообщалось, что РФ усилила удары артиллерией и авиацией возле Бахмута. По словам майора Дениса Нагорного, оккупационная группировка продолжает штурмовать позиции ВСУ малыми и средними пехотными группами по 10-50 человек.