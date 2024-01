Амбиции Мадуро и реакция США. Захватит ли Венесуэла часть Гайаны?

Латинская Америка представляет собой взрывоопасную смесь непредсказуемых режимов, наркокартелей и повсеместной коррупци. Если в Гайане начнутся боевые действия, США должны пригрозить вмешательством и смещением режима Мадуро в Венесуэле, уверен доктор наук Луис Флейшман.

Несмотря на недавние переговоры, Венесуэла не получила отпора за свои дерзкие попытки нарушить международное право.

Не так давно у берегов южноамериканского государства Гайана появился корабль Королевского военно-морского флота HMS Trent. Хотя судно прибыло для проведения плановых учений с гайанскими военными, его присутствие помогло отразить угрозы суверенитету Гайаны, в частности, заявленное президентом Венесуэлы Николасом Мадуро желание аннексировать регион Эссекибо в западной части страны.

Британия направила корабль HMS Trent к берегам Гайаны Фото: Википедия

3 декабря Мадуро провел референдум с небольшим числом участников, который одобрил аннексию. Кроме того, он назначил губернатора будущей присоединенной территории. Двумя днями ранее Международный суд ООН обязал Венесуэлу "воздержаться от любых действий", направленных на изменение статус-кво в регионе Эссекибо.

Скорее всего, Мадуро намерен вернуть себе популярность, обратившись к венесуэльскому национализму и спровоцировав международный конфликт так же, как это сделала аргентинская военная хунта в 1982 году, вторгшись на Фолклендские острова Великобритании. В обоих случаях правительства Аргентины и Венесуэлы страдали от глубокого кризиса легитимности и управления. В случае с Венесуэлой Мадуро очень обеспокоен высоким уровнем участия венесуэльцев в праймериз и подавляющей победой Марии Корины Мачадо – кандидата, которую правительство не допустило к выборам. Сейчас Мачадо обжалует этот запрет в Верховном суде.

Еще одна причина – экономическая. Хотя юридический спор начался более ста лет назад, вопрос о территории встал вновь, когда компания ExxonMobil обнаружила в регионе крупные залежи нефти. Экономика Венесуэлы находится в постоянном кризисе, и Мадуро стремится улучшить ее любыми способами – даже путем вторжения.

Этот шаг Венесуэлы является нарушением международного права.

Как и ожидалось, президент Бразилии Лула да Силва, который в значительной степени способствовал венесуэльской наркодиктатуре, вынудил Гайану согласиться на двусторонние переговоры с Венесуэлой о будущем региона.

Затем лидеры Гайаны и Венесуэлы встретились в Сент-Винсенте и в конце встречи пообещали, что ни одна из сторон не будет применять силу. Стороны не пришли к соглашению о территориальном урегулировании, но пообещали встретиться снова в Бразилии через три месяца.

Любая уступка Венесуэле – это капитуляция перед врагом мировой демократии и Соединенных Штатов Фото: Sky News

Такой шаг является крупной уступкой агрессии Мадуро. Почему Гайана должна соглашаться на переговоры о своей территории, неясно, но любая уступка Венесуэле – это капитуляция перед врагом мировой демократии и Соединенных Штатов.

Если переговоры провалятся, и Венесуэла продолжит захват района Эссекибо, последует серьезный кризис, сравнимый с ирако-кувейтским кризисом и войной 1990-91 годов.

Ирак под руководством Саддама Хусейна вторгся в Кувейт в 1990 году, чтобы получить контроль над поставками нефти и улучшить свое экономическое положение после разрушительной ирано-иракской войны (1980-88 гг.). Такой шаг в случае успеха привел бы к росту цен на нефть, усилил бы господство Хусейна на Ближнем Востоке и поставил бы под угрозу Саудовскую Аравию и другие страны Персидского залива.

В данном случае все было бы точно так же. Американские нефтяные компании (ExxonMobil) открыли нефтяные месторождения и продолжают активно работать в регионе Эссекибо. Chevron разрабатывает крупные энергетические проекты в Венесуэле и Гайане.

Администрация Байдена должна создать коалицию латиноамериканских стран, выступающих против такого шага. Однако одновременно Соединенные Штаты должны тонко пригрозить Венесуэле военными действиями.

Если Мадуро отвергнет дипломатию и вторгнется в Гайану, США должны мобилизовать свои вооруженные силы и послать венесуэльским военным сигнал о том, что они намерены вмешаться, и ради собственной безопасности офицеры и солдаты должны сдаться, пока не стало слишком поздно. Если они этого не сделают, должны последовать военные действия, особенно с воздуха. В обоих сценариях результатом должно стать отстранение режима Мадуро и восстановление конституционного правления в Венесуэле.

Сегодня мир погрузился в хаос. Россия играет слишком агрессивную роль в мире, нападая на Украину, защищая режим Асада, укрепляя военные отношения с Ираном и молчаливо поддерживая террористическую группировку ХАМАС в нынешнем конфликте с Израилем.

Латинская Америка находится по соседству с США. На сегодняшний день континент представляет собой взрывоопасную смесь непредсказуемых режимов, наркокартелей и повсеместной коррупции. Масштабы преступной деятельности в регионе также усугубили кризис на южной границе США. Кроме того, Россия, Иран и Китай проникли вглубь континента. Венесуэльское и другие правительства поощряют все эти вредные элементы.

Если Мадуро отвергнет дипломатию и вторгнется в Гайану, США должны мобилизовать свои вооруженные силы и послать венесуэльским военным сигнал о том, что они намерены вмешаться Фото: Washington Post

На протяжении десятилетий Латинская Америка была забытым континентом в американской внешней политике. Санкции, введенные против Венесуэлы, явно недостаточны, чтобы изменить политику режима в сфере прав человека и демократического правления. Маловероятно, что санкции сработают и в случае с кризисом в Гайане. Однако если Мадуро продолжит аннексию, он нарушит международные принципы и посягнет на суверенитет соседней страны.

Если администрация будет колебаться, это возымеет глубокие последствия для американской безопасности и глобальной мощи. Нынешнее сопротивление Конгресса оказанию помощи Украине уже проецирует слабость на международной арене. Слабость в Западном полушарии еще больше углубит региональный кризис и подорвет международный авторитет Америки.

Об авторе

Луис Флейшман – доктор наук, один из основателей Центра демократии и политических исследований в Палм-Бич, профессор социальных наук Государственного колледжа Палм-Бич и автор книги Latin America in the Post-Chavez Era: The Security Threat to the United States.