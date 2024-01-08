На помощь придут роботы: как для ВМС США ускоряют строительство фрегатов

В Соединенных Штатах имеется дефицит рабочей силы и специалистов, поэтому производители должны повышать производительность работы и привлекать роботов.

Компания Fincantieri направляет сварочных роботов на предприятие в Висконсине, чтобы ускорить график поставки в ВМС США фрегатов. Об этом сообщает Defense News.

Судостроительная итальянская компания Fincantieri решила сделать акцент на автоматизации, чтобы ускорить темпы и строить по два фрегата в год. Сейчас верфь строит три фрегата за два года.

"Сварка — это один из навыков, который трудно найти, а роботизированная сварка, которую мы планируем внедрить, утраивает производительность и повышает качество", — сказал Пьерроберто Фольджиеро, генеральный директор итальянской компании.

Отмечается, что Fincantieri еще 16 лет назад выкупила американскую Marinette Marine. Она строит первый фрегат класса Constellation для ВМС США. Первый корабль должны достроить в 2026 году. В целом программа предусматривает строительство 20 кораблей на базе фрегата FREMM.

Сварочный робот MR4Weld разработан совместно с итальянцами из Comau. Он оснащен сварочным паяльником и видеосистемой. Робот может самостоятельно обнаруживать сварочные соединения или же получать указания от человека, где нужно сваривать. Основной причиной, почему производители пошли на такой шаг, называют дефицит специалистов в США.

Сейчас ВМС США рассматривают возможность приобрести пакет технических данных о фрегате, чтобы квалифицировать еще одну верфь для строительства кораблей, чтобы за год строилось сразу 4 корабля. Однако в Fincantieri говорят, что пока не получали таких запросов.

Fincantieri не хватает 400 работников на трех верфях в Висконсине, где уже работает 2100 человек. Однако ситуация стала лучше, потому что в 2022 году не хватало 1000 человек. Производитель повышает производительность труда, чтобы сократить потребность в рабочей силе.

Напомним, 3 ноября ВМС США впервые возглавила женщина адмирал Лиза Франчетти.

10 ноября СМИ писали, что ВМС США ожидают получения двух субмарин в 2024 году после срыва графика.