ВМС США планируют поставку двух подводных лодок в 2024 году после срыва графика

Две новейшие подводные лодки класса Columbia и Virginia не были введены в строй в текущем году из-за проблем с покупкой ключевых компонентов. Кроме того спуску одной из субмарины помешала поломка спускового понтона.

Related video

Военно-морские силы США планируют поставить на вооружение две ударные атомные подводные лодки, после того как в этом году были сорваны планы по проведению этих работ. О том с какими проблемами столкнулись американские ВМС по созданию новых субмарин рассказали 9 ноября обозреватели Defence News.

В публикации говорится, что в 2023 году была поставлена одна ударная атомная подводная лодка Hyman G. Rickover, а в декабре на ходовые испытания будет отправлена вторая — New Jersey, которая будет сдана в начале следующего года.

И хотя еще в феврале текущего года руководитель программы по ударным подводным лодкам контр-адмирал Джон Рукер заявил о введении в строй двух подлодок класса Virginia, почти сразу же его ведомство стало отставать от графика.

Важно

Американская субмарина. Почему промышленная база для создания подводных лодок в США идет на дно

"Помимо ряда неустановленных проблем, возникших летом, компания General Dynamics Electric Boat была вынуждена отложить спуск подводной лодки на воду весной, когда сломался ее спусковой понтон", — пишут обозреватели.

Американская подводная лодка класса Columbia

Кроме того начались проблемы с финансированием, так как средства на закупку критически важных деталей появлялись с опозданием вынуждая процесс строительства либо приостанавливаться и ждать, либо продолжать работу без детали, а затем пытаться установить ее позже более дорогостоящим способом.

Строительство подводной лодки класса Virginia

Исполнительный директор Управления стратегических подводных лодок Мэтт Сермон заявил, что для подводных лодок класса Block V Virginia, а также второй подводной лодки с баллистическими ракетами класса Columbia, строительство которой официально началось в прошлом месяце, в плане финансирования "будут улучшения". По его словам, поставщики используют деньги ВМС для расширения мощностей или улучшения рабочих процессов и, таким образом, поставляют свои детали в срок.

Ранее сообщалось, что американские оружейники оснастили подводную лодку класса Ohio специальным модернизированным буем. Это устройство обеспечивает стратегическую субмарину экстренной связью с президентом США в момент, когда лодка находится глубоко под водой.