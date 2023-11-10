ВМС США планують постачання двох підводних човнів у 2024 році після зриву графіка

Два новітні підводні човни класу Columbia і Virginia не були введені в дію в поточному році через проблеми з купівлею ключових компонентів. Крім того спуску однієї з субмарини завадила поломка спускового понтона.

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Військово-морські сили США планують поставити на озброєння два ударні атомні підводні човни, після того, як цього року було зірвано плани з проведення цих робіт. Про те, з якими проблемами зіткнулися американські ВМС зі створення нових субмарин, розповіли 9 листопада оглядачі Defence News.

У публікації йдеться про те, що 2023 року було поставлено один ударний атомний підводний човен Hyman G. Rickover, а в грудні на ходові випробування відправлять другий — New Jersey, який буде здано на початку наступного року.

І хоча ще в лютому поточного року керівник програми з ударних підводних човнів контрадмірал Джон Рукер заявив про введення в дію двох підводних човнів класу Virginia, майже одразу ж його відомство стало відставати від графіка.

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"Крім низки невстановлених проблем, що виникли влітку, компанія General Dynamics Electric Boat була змушена відкласти спуск підводного човна на воду навесні, коли зламався його спусковий понтон", — пишуть оглядачі.

Американський підводний човен класу Columbia

Крім того, почалися проблеми з фінансуванням, оскільки кошти на закупівлю критично важливих деталей з'являлися із запізненням, змушуючи процес будівництва або призупинятися і чекати, або продовжувати роботу без деталі, а потім намагатися встановити її пізніше більш дорожчим способом.

Будівництво підводного човна класу Virginia

Виконавчий директор Управління стратегічних підводних човнів Метт Сермон заявив, що для підводних човнів класу Block V Virginia, а також другого підводного човна з балістичними ракетами класу Columbia, будівництво якого офіційно розпочалося минулого місяця, у плані фінансування "будуть поліпшення". За його словами, постачальники використовують гроші ВМС для розширення потужностей або поліпшення робочих процесів і, таким чином, постачають свої деталі вчасно.

Раніше повідомлялося, що американські зброярі оснастили підводний човен класу Ohio спеціальним модернізованим буєм. Цей пристрій забезпечує стратегічну субмарину екстреним зв'язком із президентом США в момент, коли човен перебуває глибоко під водою.