Повтор наступления или цикличные штурмы: эксперт рассказал, что готовят ВС РФ (видео)

Бывший сотрудник СБУ Иван Ступак пояснил, что штурмы противника — это не совсем наступление. По его словам, россияне могут атаковать позиции ВСУ, а потом отходить на прежние рубежи.

Россияне попытаются удержать инициативу на фронте и прорвать его в марте 2024 года. Об этом заявил 8 января военный эксперт, бывший сотрудник Службы безопасности Украины Иван Ступак в эфире телеканала "Эспрессо".

Как считает экс-сотрудник СБУ, ВСУ смогут удержать российскую оккупационную армию на расстоянии от целей их наступления, однако сил для продвижения у них нет.

При этом местные власти, например, в Харькове и области не наблюдают признаков активизации какой-либо подготовки оккупантов к наступлению.

"Думаю, что наступление на Харьков — это сплетни, а вот в Харьковской области действительно есть российская группировка и танковая армия. Теоретически оккупанты сохраняют боеспособность и могут попытаться прорвать направление Купянск — Лиман. Но украинское военное командование строит несколько линий укреплений", — рассказал Ступак.

Кроме того, как поясняет эксперт, наличие той или иной группировки войск еще не означает, что в этом районе готовится наступление.

"Должно быть наличие совокупности факторов, таких, например, как развертывание госпиталей и полевых кухонь, подвоз большого количества боеприпасов и т.д. Это серьезная математика войны и серьезные расчеты", — объяснил экс-сотрудник СБУ.

Ступак вспоминает, как ближе к осени 2022 года информационное пространство Украины наполнили слухи, породившие значительную панику. Речь идет о тогдашнем якобы наступлении российских войск со стороны Беларуси. Сегодня же, отмечает эксперт, там уже закопано более 5 тысяч мин.

По мнению эксперта, больший потенциал для продвижения у ВСУ есть в Херсонской области, однако все будет также зависеть от многих факторов.

"Пока что наше преимущество именно в воздухе, благодаря беспилотникам. После потери пяти бортов буквально за 48 часов в 2023 году, российская авиация там сейчас присутствует очень минимально", — замечает Ступак.

Вместе с тем, когда противник будет видеть, что на расширенный плацдарм уже заходит тяжелая бронетехника, то ему придется, как считает эксперт, перебрасывать на Левобережье Херсонщины не такие потрепанные силы, которые сейчас воют под Бахмутом или Авдеевкой.

Однако Вооруженные Силы Украины, по мнению Ступака, сейчас могут пока только удерживать россиян на расстоянии, отражать вражеские атаки, "мясные" штурмы.

"Мы можем сдерживать россиян, но не наступать. Повсюду мы вынуждены экономить боеприпасы. Артиллерия работает минимально, насколько это возможно", — добавил он.

Вместе с тем, эксперт пояснил, что штурмы противника — это не совсем наступление. По словам Ступака, россияне могут штурмовать позиции ВСУ, а потом откатываться на прежние рубежи.

"Это констатирует сейчас и британская разведка, фиксирующая, что, несмотря на значительное количество атак, штурмов и постоянно превышающее число оккупантов, фронт продолжает оставаться статичным", – говорит экс-сотрудник СБУ.

На вопрос, когда же может возникнуть пиковая точка натиска у российских оккупантов, Ступак подчеркнул, что, скорее всего, в середине или к концу марта, что он связывает с президентскими выборами в России. А дальше все будет, по его мнению, зависеть от объемов помощи Украине, от результатов выборов, в том числе в США, и т.д.

Напомним, 7 января бывший глава ЦРУ Дэвид Петреус заявил, что если не остановить сейчас российского президента в Украине и дать ему победить, тогда Владимир Путин пойдет дальше. Его следующей целью может стать Молдова, Балтия или же любая другая страна. Соответственно страны Запада должны помочь Киеву не проиграть.

5 января спикер Госдепа Мэтью Миллер заявил, что глава Кремля не сможет достигнуть своей конечной цели и Россия потерпела неудачу. Владимир Путин не возьмет Украину под свой контроль.