От стратегических субмарин до фрегатов: обзор кораблей в ВМФ РФ, введенных в строй

В декабре Балтийский и Тихоокеанский флоты РФ получали новые субмарины и фрегат.

Российская армия несмотря на потери на Черном море ввела в строй новые корабли для Военно-морского флота. Аналитик Томаш Гротник с NavalNews проанализировал, какие корабли получил российский флот.

При участии президента РФ Владимира Путина была принята в строй подводная лодка "Император Александр III" проекта 955А "Борей-А" — это уже третья субмарина для Тихоокеанского флота РФ. Подводную лодку начали строить еще в 2015 году, а выход из цеха верфи состоялся 29 декабря 2022 года. Осенью и летом "Император Александр III" прошел серию ходовых испытаний.

Сейчас "Севмаш" строит еще три подводные лодки проекта "Борей-А", в том числе "Князь Пожарский". Последний срывает сроки постройки.

Атомная подводная лодка "Красноярск" Фото: kremlin.ru

Кроме этого 11 декабря в РФ подняли флаг на ударной подводной лодке "Красноярск" проекта 885М "Ясень-М". Ее так же строят для Тихоокеанского флота РФ. Она является носителем ракеты "Циркон", "Калибр-ПЛ" и "Оникс".

25 декабря также ввели в эксплуатацию фрегат "Адмирал Головко". Среди его особенностей — российская силовая установка, которая пришла на замену украинским двигателям.

Церемония передачи фрегата "Адмирал Головко" в строй Фото: "Известия"

Также в РФ пополнили Балтийский флот. В его строй ввели скоростной катер "Наро-Фоминск" проекта 21361 "Буян-М". Он стал четвертым для флота на Балтике. Его вооружили крылатыми ракетами "Калибр-НК". Корабль построили в Зеленодольске. Катер дольше достраивали в РФ из-за западных санкций, которые были введены еще после аннексии Крыма.

"Наро-Фоминск"

Последний корабль, который ввели в строй в Балтийске 25 декабря стал противоминный тральщик "Лев Чернавин" проекта 12700 "Александрит". Корабль построили в Средне-Невском судостроительном заводе под Санкт-Петербургом. Его заложили 24 июля 2020 года, а спустили на воду 14 апреля 2023 года.

Противоминный тральщик "Лев Чернавин"

Сейчас у РФ есть 8 кораблей проекта "Александрит" и еще несколько строится:

2 в Балтике;

3 в Черном море;

3 в Тихом океане;

3 — в стадии строительства.

Напомним, 6 января в ГУР рассказали о приоритетах спецопераций в Крыму на 2024 год.

28 декабря СМИ писали, что оккупанты перевооружили захваченные украинские бронекатера типа "Гюрза-М".