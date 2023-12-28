Оккупанты перевооружили захваченные украинские бронекатера типа "Гюрза-М" (фото)

Войска РФ захватили МБАКи "Вышгород" и "Аккерман" во время оккупации Бердянска. Известно, что по крайней мере один из них враг перевел в строй Черноморского флота.

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Российские оккупанты перевооружили захваченные украинские МБАК "Вышгород" и "Аккерман". Об этом сообщает российский телеграм-канал "Черноморский флот".

На фото оккупанты показали два украинских малых бронированных артиллерийских катера "Аккерман" и "Вышгород", которые враг захватил во время оккупации Бердянска. Вместо украинских артустановок БМ КАУ-30М в РФ установили артустановки 2М-3М. Заявляется, что фотография датирована 7 сентября 2023 года.

МБАК "Вышгород" (слева) и "Аккерман" (справа)

2М-3М — это 25-мм спаренная универсальная пушка, которая может поражать цели на расстоянии до 3 км. Пушка является советской разработкой, которая была принята на вооружение еще в 1953 году.

Украина устанавливала на МБАК корабельную артустановку КАУ-30М, которая дистанционно управляемая и может поражать различные бронированные цели, в том числе вертолеты. Изготавливали их на заводе "Кузница на Рыбальском". Дальность поражения составляет до 4 км.

КАУ-30М Фото: Википедия

Российские войска ввели в строй Черноморского флота МБАК "Аккерман" и присвоили ему бортовой номер 201. Известно, что украинские МБАКи враг держит в Севастополе.

Напомним, 1 июня ВМС Украины получили катер "Буча" проекта "Гюрза-М" для операций на воде.

26 декабря ВМС Украины сообщили о завершении формирования Корпуса морской пехоты.