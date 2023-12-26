В Украине завершают формирование Корпуса морской пехоты, — ВМС

Корпус будет действовать по стандартам НАТО и сможет создать собственную оперативную группировку для ведения боевых действий как в наступлении, так и в обороне.

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В мае президент Украины Владимир Зеленский объявил о формировании Корпуса морской пехоты Военно-морских сил. Сейчас процесс доходит до завершения. Об этом сообщает пресс-служба Морской пехоты в фейсбуке.

Для создания Корпуса морской пехоты было разработано несколько проектов организационно-штатной структуры. Один из них утвердили. Также параллельно шла работа по созданию и комплектованию новых воинских частей. В Морской пехоте также сообщили об основных задачах Корпуса:

планирование, применение и обеспечение подчиненных войск по стандартам НАТО;

оперативное планирование наземного компонента (Land Component Command);

межвидовая группировка (Joint Task Forces);

наступательные действия в акваториях рек, водохранилищ;

оборона важных береговых объектов и участков побережья.

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В состав Корпуса морской пехоты войдут как уже имеющиеся бригады морской пехоты и отдельные артиллерийские бригады, а также другие боевые подразделения вместе с подразделениями обеспечения. В дальнейшем планируется создать еще несколько боевых бригад и батальонов морской пехоты.

Отдельно сообщается, что претерпит трансформацию Командование морской пехоты. Оно будет осуществлять стратегическое планирование применения и развития воинских частей морпехов, оснащение, техническое оснащение и подготовка. В итоге Корпус морской пехоты сделает морпехов еще сильнее, подчеркнули в заметке.

Напомним, 13 декабря в Британии рассказали, как будут наращивать возможности ВМС Украины.

26 декабря в ВСУ сообщили, что находилось на борту БДК "Новочеркасск", когда его уничтожили.