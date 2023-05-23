В Украине появится Корпус морпехов: бригадам дадут современное оружие, — Зеленский

Морская пехота, как сказал президент, привлекалась к обороне наиболее значимых участков фронта. Военные уверенно уничтожали российских захватчиков, их потенциал будут увеличивать.

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В Украине будут сформированы бригады морских пехотинцев, всех обеспечат современной техникой и вооружением. Об этом 23 мая сказал президент Украины Владимир Зеленский по случаю Дня морской пехоты и посещения фронтовых позиций ВСУ на участке "Угледар – Марьинка" в Донецкой области.

Глава государства поздравлял морпехов с профессиональным праздником и вручал им награды. Зеленский отметил, что морская пехота – это братство сильных, выносливых, верных своим убеждениям и призванию бойцов. Военные всегда демонстрируют скорость, решительность и результат, добавил он.

После начала полномасштабной войны с Россией морская пехота привлекалась к обороне наиболее значимых участков фронта, морпехи уверенно уничтожали захватчиков, добавил Зеленский.

Ежедневно морская пехота Украины, как указал президент, доказывала свою мощную силу. Военные освобождали земли от оккупантов и выполняли самые сложные задачи.

"Нам нужно больше такой силы. С сегодняшнего дня мы значительно увеличиваем потенциал морской пехоты и создаем Корпус морской пехоты", – резюмировал президент.

Напомним, что Владимир Зеленский 23 мая приехал на фронтовой участок и поздравил украинских военных с днем морской пехоты.

В апреле этого года украинская 37-я отдельная бригада морпехов получила американские бронемобили Oshkosh M-ATV и французские AMX-10RC.

Бригада морской пехоты имени контрадмирала Михаила Билинского 29 марта показывала кадры уничтожения наемников российской ЧВК "Шторм".