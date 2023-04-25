Морпехи тренируются на бронеавтомобилях Oshkosh M-ATV и "колесных танках" AMX-10RC (фото)

В 37 ОБРМП отрабатывают навыки на тренировках и готовятся применить против российских захватчиков технику из США и Франции.

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Бойцы из новой 37-й отдельной бригады морской пехоты получили американские бронеавтомобили Oshkosh M-ATV и французские "колесные танки" AMX-10RC. Об этом 25 апреля сообщили в пресс-службе подразделения.

Количество поступившей в бригаду иностранной техники неизвестно. Также не было объявлено о наличии тяжелой бронетехники в соединении.

Морские пехотинцы и дальше проводят постоянные тренировки по боевой подготовке. Они круглосуточно отрабатывают навыки, которые помогут им в боях с русскими оккупантами.

"Для нас нет погодных препятствий, работаем и днем, и ночью", – говорится в сообщении.

Морпехи считают, что именно благодаря необходимым навыкам и профессиональным умениям удастся эффективно и молниеносно выбивать врага из нашей родной земли. Проведение постоянных тренировок, совершенствование упражнений к автоматизму обеспечивает готовность подразделений к любым задачам в боевых условиях, что в перспективе обеспечит продвижение сил обороны и победы над врагом.

Напомним, 29 марта в сети появилось видео с первыми тяжелыми разведывательными бронемашинами AMX-10 RC, прибывшими из Франции для нужд Вооруженных сил Украины. Украинские специалисты провели техническое обслуживание машин и готовят к выполнению боевых задач. На фронт якобы отправились почти 40 французских бронированных разведывательных машин, но точное их количество неизвестно.

Также 12 апреля стало известно, что Украина получила бронемашину Oshkosh M-ATV. Специалисты объяснили, в чем особенность американской техники. США обязались поставить 289 единиц броневиков класса MRAP, и некоторые из них это бронеавтомобили M-ATV. Транспортное средство обладает повышенной проходимостью и защитой экипажа от шаров, мин и осколков. Подходящая техника была создана по программе противоминной защиты Mine Resistant Ambush Protected (MRAP).