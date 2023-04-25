Морпіхи тренуються на бронеавтомобілях Oshkosh M-ATV і "колісних танках" AMX-10RC (фото)

У 37-ї ОБрМП відпрацьовують навички на тренуваннях і готуються застосувати проти російських загарбників техніку зі США та Франції.

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Бійці з новоствореної 37-ї окремої бригади морської піхоти отримали американські бронеавтомобілі Oshkosh M-ATV і французькі "колісні танки" AMX-10RC. Про це 25 квітня повідомили в пресслужбі підрозділу.

Кількість іноземної техніки, яка поступили до бригади невідома. Також не була оголошена наявність важкої бронетехніки в з'єднанні.

Морські піхотинці й надалі проводять постійні тренування з бойової підготовки. Вони цілодобово відпрацьовують навички, які допоможуть їм у боях із російськими окупантами.

"Для нас не має погодних перешкод, працюємо і вдень, і вночі", — йдеться в дописі.

Морпіхи вважають, що саме завдяки необхідним навичкам і професійним вміння вдасться ефективно та блискавично вибивати ворога з нашої рідної землі. Проведення постійних тренувань, вдосконалення вправ до автоматизму забезпечує готовність підрозділів до будь-яких завдань у бойових умовах, що в перспективі забезпечить просування Сил оборони та Перемоги над ворогом.

Нагадаємо, 29 березня в мережі з'явилося відео з першими важкими розвідувальними бронемашинами AMX-10 RC, які прибули з Франції для потреб Збройних сил України. Українські фахівці провели технічне обслуговування машин і готують до виконання бойових завдань. На фронт нібито вирушили майже 40 французьких броньованих розвідувальних машин, але точна їхня кількість невідома.

Також 12 квітня стало відомо, що Україна отримала бронемашини Oshkosh M-ATV. Фахівці пояснили, у чому особливість американської техніки. США зобов'язалися поставити 289 одиниць броньовиків класу MRAP, і деякі з них це бронеавтомобілі M-ATV. Транспортний засіб має підвищену прохідність і захист екіпажу від куль, мін і осколків. Відповідна техніка була створена за програмою протимінного захисту Mine Resistant Ambush Protected (MRAP).