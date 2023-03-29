Бійці ЗСУ готують французькі бронемашини AMX-10 RC до бойового застосування (відео)

За інформацією західних журналістів, всього до України вирушили 40 одиниць важких бронемашин AMX-10 RC.

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У мережі з'явилося відео з першими важкими розвідувальними бронемашинами AMX-10 RC, які прибули із Франції для потреб Збройних сил України. На кадрах українські фахівці проводять технічне обслуговування машин і готують до виконання бойових завдань. Відео опубліковано у Telegram-каналі Українських Національних Новин.

За даними журналістів, на фронт вирушили майже 40 французьких броньованих розвідувальних машин.

Українські військовослужбовці уважно оглядають машини та готують їх до бойового застосування.

Нагадаємо, 16 березня стало відомо, що перші важкі розвідувальні бронемашини AMX-10 RC вже прибули до України, а деякі з них вирушили на фронт. За словами міністра Збройних сил Франції Себастьяна Лекорню, українські екіпажі проходили підготовку на цій техніці у Сомюрській кавалерійській школі та у таборі Канжуерс.

Раніше Фокус з'ясовував, наскільки AMX-10RC буде корисним українській армії під час контрнаступу. Як зазначив військово-політичний оглядач "Інформаційного опору" Олександр Коваленко, французька бронемашина дозволить заповнити нестачу вогневої могутності українських підрозділів.