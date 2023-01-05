Без броні, але з високою мобільністю: чим французькі AMX-10RC допоможуть Україні

Машина не витримає влучання з 30-мм гармати, але зможе уражати будь-які БТРи та БМП ворога за рахунок 100-мм гармати. В українських реаліях AMX-10RC матимуть обмежені сценарії використання.

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Президент Франції Емманюель Макрон у розмові з Володимиром Зеленським заявив, що Україні передадуть колісні танки AMX-10RC. Про це повідомляється у твітері українського лідера.

Конкретних дат про передавання бойових броньованих машин (ББМ) немає, як і не вказується їх кількість. Водночас машини мають низку особливостей, які дозволять використовувати їх лише у певних сценаріях. За рахунок високої мобільності 18,5-тонні AMX-10RC можна використовувати для виконання розвідувальних завдань, а також для вогневої підтримки піхоти під час бою.

[ + – ] AMX-10RC — по суті колісний танк зі 100-мм гарматою

Нині Франція виводить AMX-10 RC зі збройних сил. На заміну прибудуть захищеніші машини Jaguar.

Чим AMX-10RC допоможуть Україні?

AMX-10RC мають досить потужну гармату проти БТР, БМП та іншої легкоброньованої техніки. Проти танків її потужності у лобовій проєкції не вистачить. Машина має калібр 105-мм, проте через обмежені розміри гармата не сумісна з іншими знаряддями такого ж калібру, наприклад, словенськими танками M-55S.

Бронювання машини водночас дуже слабке, воно не витримає 30-мм гармату російського БМП і БТР. Також є вагома складність — ББМ не має стабілізатора зброї, тому стріляти можна буде тільки з місця.

[ + – ] Боєприпас не становить загрози для танків ЗС РФ

Навіть підкаліберний снаряд AMX-10RC має досить обмежені можливості. Він здатний пробити до 150-мм броні під кутом 60 градусів і на відстані до 1200 метрів, зазначають у Defense Express. В арсеналі є уламково-фугасний боєприпас, який дозволить надавати ефективну підтримку на полі бою. У 2010 році Nexter модернізували машини. AMX-10RC отримали покращену підвіску, цифрові системи та додаткове бронювання. У лобову проєкцію машина витримає 23-мм снаряди.

Також військово-політичний оглядач "Інформаційного опору" Олександр Коваленко зазначає, що ББМ AMX-10RC допоможуть Україні у тактиці контрнаступів ЗСУ. Мобільність і наполегливість дозволить заповнити нестачу вогневої потужності. Загалом машина дуже специфічна — це як мобільний БТР із дуже потужним стволом.

В України не так багато варіантів для посилення бронетехнікою. На озброєнні Франції знаходилося до 245 колісних танків, ЗСУ можуть розраховувати на кілька десятків машин, вважають у Defense Express.

Нагадаємо, 4 січня президент Франції Емманюель Макрон анонсував передавання Україні БТР Bastion.

21 грудня Макрон заявив, що подальші постачання САУ Caesar в Україну залежать від переговорів із Данією. Вони повинні погодитися отримати машини пізніше, ніж передбачав контракт.