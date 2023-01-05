Без брони, но с высокой мобильностью: чем французские AMX-10RC помогут Украине

Машина не выдержит попадания из 30-мм пушки, но сможет поражать любые БТРы и БМП врага за счет 100-мм орудия. В украинских реалиях AMX-10RC будут иметь ограниченные сценарии использования.

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Президент Франции Эммануэль Макрон в разговоре с Владимиром Зеленским заявил, что Украине передадут колесные танки AMX-10RC. Об этом сообщается в Твиттере украинского лидера.

Конкретных дат о передаче боевых бронированных машин (ББМ) нет, как и не указывается их количество. Вместе с тем машины имеют ряд особенностей, которые позволят использовать их только в определенных сценариях. За счет высокой мобильности 18,5-тонные AMX-10RC можно использовать для выполнения разведывательных задач, а также для огневой поддержки пехоты в ходе боя.

[ + – ] AMX-10RC - по сути колесный танк со 100-мм орудием

Ныне Франция выводит AMX-10 RC из вооруженных сил. На замену прибудут более защищенные машины Jaguar.

Чем AMX-10RC помогут Украине?

AMX-10RC имеют достаточно мощную пушку против БТР, БМП и другой легкобронированной техники. Против танков ее мощности в лобовой проекции не хватит. Машина имеет калибр 105-мм, однако из-за ограниченных размеров, пушка не совместима с другими орудиями такого же калибра, например, словенскими танками M-55S.

Бронирование машины при этом очень слабое, оно не выдержит 30-мм пушку российского БМП и БТР. Также есть весомая сложность — ББМ не имеет стабилизатора орудия, поэтому вести стрельбу можно будет только с места.

[ + – ] Боеприпас не представляет угрозы для танков ВС РФ

Даже подкалиберный снаряд AMX-10RC имеет достаточно ограниченные возможности. Он способен пробить до 150 мм брони под углом 60 градусов и на расстоянии до 1200 метров, отмечают в Defense Express. В арсенале есть осколочно-фугасный боеприпас, который позволит оказывать эффективную поддержку на поле боя. В 2010 году Nexter модернизировали машины. AMX-10RC получили улучшенную подвеску, цифровые системы и дополнительное бронирование. В лобовую проекцию машина выдержит 23-мм снаряды.

Также военно-политический обозреватель "Информационного сопротивления" Александр Коваленко отмечает, что ББМ AMX-10RC помогут Украине в тактике контрнаступлений ВСУ. Мобильность и напористость позволит восполнить недостаток огневой мощи. В целом машина весьма специфическая — это как мобильный БТР с очень мощным стволом.

У Украины не так много вариантов для усиления бронетехникой. На вооружении Франции находилось до 245 колесных танков, ВСУ могут расчитывать на несколько десятков машин, считают в Defense Express.

Напомним, 4 января президент Франции Эммануэль Макрон анонсировал передачу Украине БТР Bastion.

21 декабря Макрон заявил, что дальнейшие поставки САУ Caesar в Украину зависят от переговоров с Данией. Они должны согласится получить машины позднее, чем предполагал контракт.