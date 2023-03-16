"Уже на передовій": в Україну прибули перші "легкі танки" AMX 10-RC, — Міноборони Франції

За словами міністра Себастьяна Лекорню, українські екіпажі бронемашин AMX-10 RC готувалися в Сомюрській кавалерійській школі та в таборі Канжуерс.

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Перші важкі розвідувальні бронемашини AMX-10 RC, які Франція пообіцяла ще в січні, вже прибули до України. Крім того, деякі з них перебувають безпосередньо на передовій. Про це заявив міністр Збройних сил Франції Себастьян Лекорню під час засідання Комісії з оборони Національних зборів 15 березня, пише Le Figaro.

"Деякі вже відправилися на передову", — сказав Лекорню.

Щоправда, точну кількість машин міністр не уточнив. Крім того, Лекорню пообіцяв постачання бронетехніки в Україну вже "наступного тижня".

Українські екіпажі бронемашин AMX-10 RC готувалися в Сомюрській кавалерійській школі та в таборі Канжуерс. За словами Лекорню, він розглядає можливість подальшого навчання українців на цих бронемашинах.

В Україну прибули перші ББМ AMX 10-RC

Видання пише, що в Парижі тривають дискусії щодо доцільності постачання безпосередньо танків. Однак Франція вирішила поки що не відправляти свої танки "Леклерк", оскільки в неї самої їх недостатньо — близько 200 справних.

Однак, як пише видання, французька армія на озброєнні має 247 бронемашин AMX-10 RC. Деякі з них уже застаріли, а тому в Міністерстві Збройних Сил Франції вирішили зменшити цю цифру.

Бронемашини AMX-10 RC

Французькі важкі бронеавтомобілі, які також називають "колісними танками" або "легкими танками". Призначені для розвідки та знищення бойової техніки супротивника. Використовувалися під час війни в Перській затоці, в Афганістані. AMX-10 RC мають "танкове компонування", а також озброєні гарматою калібру 105 мм. Гармата має напівавтоматичний вертикальний клиновий затвор, що дозволяє автоматично викидати гільзу після пострілу.

Нагадаємо, що ще в січні 2023 року у Франції говорили, що Україна отримає бойові броньовані машини AMX-10RC протягом двох місяців. 12 січня Лекорню провів телефонні переговори з міністром оборони України Олексієм Резніковим і підтвердив загальну підтримку Україні.

Також про постачання AMX-10RC ще 4 січня говорив президент Володимир Зеленський після розмови з французьким колегою Емманюелем Макроном.