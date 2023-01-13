До двох місяців: Франція озвучила терміни постачання AMX-10RC в Україну

Французький міністр оборони запевнив Україну у всебічній підтримці.

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Міністр оборони Франції Себастьян Лекорню заявив, що Україна отримає бойові броньовані машини AMX-10RC протягом двох місяців. Про це повідомляє Reuters.

Лекорню провів телефонні переговори з міністром оборони України Олексієм Резніковим і підтвердив загальну підтримку Україні. Розмова відбулася вчора, 12 січня. Під час розмови французький міністр заявив, що українська армія отримає ББМ AMX-10RC протягом двох місяців.

AMX-10RC — високомобільна броньована машина, яка оснащується 105-мм знаряддям. Вони покликані для певних завдань — розвідувальні операції, підтримки та засідки. Машини розроблені в роки холодної війни, тому знищуватимуть російські БТРи, БМП та іншу легкоброньовану техніку.

Нагадаємо, військовий аналітик Томас Тейнер зазначає, що високомобільні AMX-10RC допоможуть ЗСУ в обмеженій кількості сценаріїв.

4 січня президент Франції Емманюель Макрон анонсував передавання Україні БТР Bastion.